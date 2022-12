Bank DKI Rombak Jajaran, Michael Rolandi Komisaris dan Henky Oktavianus Direktur Perseroan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank DKI mengumumkan mengangkat Michael Rolandi C. Brata sebagai komisaris dan Henky Oktavianus sebagai direktur perseroan.



Kedua anggota baru jajaran direksi dan komisaris perseroan tersebut ditunjuk berdasarkan hasil keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham pada 14 Desember 2022 mengenai perubahan pengurus.



"Mengangkat Michael Rolandi C. Brata sebagai komisaris PT Bank DKI dan Henky Oktavianus sebagai direktur PT Bank DKI terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham," tulis manajemen Bank DKI pada 16 Desember 2022.



Adapun ke depannya, Michael dan Henky akan menjabat sesuai dengan ketentuan masa jabatan dalam anggaran dasar.



Untuk diketahui, Hengky Oktavianus merupakan mantan deputi regional manajer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2014 dan 2015.



Dia juga sempat berkarier di PT Axa Mandiri Financial Services sebagai direktur alternatif channel, direktur sales, serta direktur bisnis dan distribusi strategi sejak 2015 hingga 2021. Terbaru, Henky menjabat sebagai Senior Vice President (Head of Improvement Project) 2021- sekarang di Bank DKI.



Sementara, Michael Rolandi C. Brata merupakan mantan kepala bidang akuntabilitas pemerintah daerah perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur serta DKI Jakarta pada 2007 hingga 2015.



Saat ini, Michael Rolandi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karir Michael badan pengelola keuangan daerah dimulai sejak 2015 hingga saat ini.



Adapun, susunan lengkap anggota dewan komisaris dan dewan redaksi Bank DKI saat ini ialah:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bahrullah Akbar

Komisaris Independen: Lukman Hakim

Komisaris: Michael Rolandi C. Brata



Direksi

Direktur Utama: Fidri Arnaldy

Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai

Direktur: Romy Wijayanto

Direktur: Henky Oktavianus

Direktur: Amirul Wicaksono

Direktur: Hery Djufraini

