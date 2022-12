Saham Bank Panin (PNBN) Jadi Paling Cuan, Terdorong Kabar Akuisisi MUFG?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja saham PT Bank Panin Tbk. (PNBN) selama tahun berjalan 2022 menjadi yang paling moncer di sektor perbankan. Kinerja saham PNBN bahkan mengalahkan emiten bank jumbo.

Berdasarkan data RTI Business, pada perdagangan sesi I, Rabu (28/12/2022) harga saham PNBN naik 3,25 persen ke level Rp1.590. Sepanjang tahun berjalan 2022 atau secara year-to-date (ytd), harga saham PNBN naik 106,49 persen.

Lonjakan harga saham Bank Panin tahun ini mengalahkan kinerja saham bank jumbo. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya mencatatkan peningkatan harga saham hingga 41,28 persen secara ytd pada perdagangan hari ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga hanya naik 37,04 persen ytd. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan harga saham 17,27 persen ytd. Lalu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan peningkatan harga saham 17,47 persen ytd.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan bahwa peningkatan harga saham PNBN yang pesat sepanjang tahun ini tak lepas dari sentimen kabar akuisisi.

"Kalau kita lihat PNBN harga emiten tersebut naik juga terdorong oleh isu akan diakuisisi oleh MUFG [Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.] di mana juga sempat mencatatkan all time high di level Rp2.780," katanya kepada Bisnis pada Rabu (28/12/2022).

Harga saham Bank Panin menyentuh rekor tertinggi tahun ini di level Rp2.780 pada Oktober 2022. Sementara, harga terendah PNBN ada di level Rp740 pada Februari 2022.

Harga saham PNBN mengalami reli sejak pertengahan tahun ini. Hal tersebut terjadi sejak muncul kabar akuisisi oleh Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) dan MUFG. Sementara MUFG dinilai sebagai kandidat terkuat dalam persaingan menjadi pengendali saham Bank Panin.

Munculnya desas-desus akuisisi Bank Panin oleh MUFG juga mendorong kinerja moncer saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank Danamon mencatatkan peningkatan harga saham 18,30 persen ytd. MUFG diketahui merupakan pemegang saham pengendali BDMN dengan kepemilikan 92,47 persen.

Selain Bank Danamon, emiten yang terafiliasi dengan Panin Group juga berkinerja moncer. PT Panin Financial Tbk. (PNLF) misalnya naik 111,63 persen ytd dan PT Paninvest Tbk. (PNIN) naik 84,56 persen ytd.

