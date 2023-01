Tugu Insurance (TUGU) Raih Rating A-, Ini Tanggapan Perusahaan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) atau Tugu Insurance menanggapi hasil peringkat dari Lembaga pemeringkat kredit Amerika yakni A.M. Best yang dipertahankan di peringkat A- (Excellent).

Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat mengatakan TUGU mengapresiasi atas hasil penilaian peringkat perusahaan yang dipertahankan di A- (Excellent) ke-7 kalinya berturut-turut pada 2022.

“Perolehan peringkat tersebut merupakan bukti keuangan dan keberhasilan implementasi strategi perusahaan untuk terus tumbuh sambil tetap memperhatikan tingkat risiko nya guna mempertahankan keberlanjutan maupun pengembangan usaha,” ujar Tatang kepada Bisnis, Kamis (29/12/2022).

Sejalan dengan perolehan rating tersebut TUGU Insurance akan selalu melakukan inovasi melalui pengembangan produk hingga layanan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan berbasis teknologi digital.

“Terus berinovasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hati-an dalam menerapkan manajemen risiko adalah kunci Tugu Insurance untuk terus berkembang dan mampu menjawab berbagai peluang maupun tantangan yang ada di industri perasuransian,” ujar Tatang.

Sebagai informasi, Asuransi Tugu Pratama Indonesia berhasil mempertahankan predikat bertaraf global the Financial Strength Rating A- (Excellent) dan the Long-Term Issuer Credit Rating of “a-” (Excellent) dari lembaga pemeringkat di bidang asuransi asal Amerika, A.M. Best.

Dengan diperolehnya Rating A- (Excellent) di tahun 2022 ini, artinya Tugu Insurance telah 7 tahun berturut-turut (2016-2022) mendapatkan peringkat Rating A- (Excellent) dari A.M. Best dan masih menjadi satu-satunya perusahaan asuransi umum nasional yang memiliki predikat rating internasional A- (Excellent) dari A.M. Best.

Dalam riset nya, A.M. Best menyebutkan rating A- untuk Tugu Insurance mencerminkan kekuatan neraca keuangan Tugu Insurance yang sangat sehat, kinerja operasional yang kuat, profil bisnis yang netral, dan manajemen risiko perusahaan yang tepat. Peringkat tersebut juga mempertimbangkan dampak netral dari entitas induk mayoritas utama perusahaan, PT Pertamina (Persero).

Kekuatan neraca Tugu Insurance didukung oleh risk-adjusted capitalization, yang diukur dengan Rasio Kecukupan Modal (Best’s Capital Adequacy Ratio/BCAR) berada pada level terkuat. Kecukupan modal didukung oleh net underwriting leverage yang rendah dan peningkatan modal internal yang berkelanjutan.

Selain itu, rasio solvabilitas Tugu Insurance oleh A.M. Best juga dinilai masih jauh di atas persyaratan minimum. Faktor neraca yang baik didukung oleh tingkat risiko investasi yang moderat. Tugu Insurance juga dinilai oleh A.M. Best meskipun memiliki penggunaan reasuransi yang tinggi untuk mendukung penjaminan risiko komersial yang besar termasuk untuk bisnis penerbangan dan energi, namun sebagian besar aset reasuransi tersebut memiliki kualitas kredit yang baik.

