Cara Top Up ShopeePay lewat ATM, M-Banking, maupun Indomaret

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Cara top up ShopeePay bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Misalnya isi saldo ShopeePay melalui ATM BRI, BCA Mandiri atau bisa dilakukan dengan melalui Indomaret atau Alfamart. Untuk melakukan top up ShopeePay lewat ATM, kamu harus memastikan saldo rekening cukup. Pastikan juga kartu ATM yang kamu gunakan masih aktif. Setelah itu, kamu bisa mengikuti tahapannya agar proses top up ShopeePay berhasil.

ShopeePay merupakan pembayaran digital yang ditawarkan shopee untuk memudahkan penggunanya. Dompet digital yang satu ini bisa digunakan untuk keperluan transaksi online. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran online di aplikasi Shopee, ewallet ini juga bisa digunakan sebagai transaksi di beberapa penjualan yang sudah bekerja sama.

Berikut ini adalah beberapa cara top up ShopeePay yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Cara top up ShopeePay lewat ATM BRI

Masukkan kartu debit BRI kamu ke ATM.

Masukkan PIN BRI kamu.

Pilih menu transaksi lainnya.

Pilih menu pembayaran.

Pilih lainnya.

Pilih BRIVA.

Masukkan virtual account BRIVA (112 + nomor handphone) dan pilih benar.

Isi nominal top up ShopeePay.

Periksa nama akun shopee pay kamu.

Jika sudah benar, kamu bisa klik Ya.

Lanjutkan transaksi kamu sesuai dengan ada yang di layar ATM.

Tunggu hingga muncul notifikasi shopee pay berhasil.

Jangan lupa ambil kembali kartu ATM kamu.

Baca Juga : 5 Dompet Digital Favorit Konsumen, dari GoPay hingga ShopeePay

2. Cara top up ShopeePay lewat ATM BCA

Masukkan kartu debit pada mesin ATM BCA.

Pilih transaksi lainnya.

Lalu pilih transfer.

Pilih BCA Virtual Account.

Masukkan nomor Virtual Account (122 + nomor HP kamu) dan pilih benar.

Memasukkan nominal top up ShopeePay.

Periksa informasi yang ada pada layar ATM. Pastikan nama yang tertera adalah nama ShopeePay atau username akun shopee pay kamu.

Jika benar, pilih ya.

Transaksi selesai, jangan lupa ambil kartu ATM kamu.

3. Cara top up ShopeePay melalui M-Banking BCA

Pilih m-Transfer lalu BCA Virtual Account.

Masukkan Nomor Virtual Account (122 + nomor yang tertera pada halaman pembayaran) dan pilih kirim.

Masukkan nominal isi saldo (minimal Rp10.000)

Periksa informasi yang tertera pada layar. Pastikan nama yang tertera adalah ShopeePay dan username akun shopee kamu.

Jika benar, kamu bisa klik Ok.

Masukkan PIN m-BCA dan pilih Ok.

Jika muncul notifikasi “transaksi gagal, nominal melebihi limit harian” kamu bisa ulang transaksi menggunakan KlikBCA atau ATM. Transaksi dengan nominal lebih dari Rp20.000.000 hanya bisa dilakukan dengan KlikBCA atau ATM.

4. Cara top up ShopeePay melalui Indomaret

Login ke aplikasi shopee.

Klik saya kemudian klik ShopeePay.

Klik isi saldo, kamu akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran.

Klik indomaret atau i.saku.

Masukkan jumlah top up ShopeePay yang kamu inginkan.

Kamu akan mendapat kode pembayaran. Selanjutnya kamu bisa melanjutkan pembayaran di kasir indomaret atau melalui aplikasi I.Saku.

Baca Juga : Cara Jualan di Shopee dengan Gampang, Bisa Tanpa Stok Barang

5. Cara isi ShopeePay lewat OVO

Buka aplikasi shopee kamu.

Lalu pilih menu ShopeePay pada halaman utama.

Lalu pilih Top Up atau Isi Saldo.

Pilih Transfer Bank dan pilih Bank yang diinginkan untuk mendapatkan kode Virtual Account. Lalu klik Konfirmasi.

Maka akan muncul nomor Virtual Account Bank. Kamu bisa klik Salin nomor Virtual Account ShopeePay.

Selanjutnya kamu buka aplikasi OVO.

Pilih menu Transfer.

Pilih ke Rekening Bank.

Pilih Bank tujuan sesuai dengan nomor Virtual Account, misalnya Bank Mandiri.

Masukkan nomor rekening dengan menyalin kode yang didapatkan pada aplikasi Shopee pada kolom yang tersedia.

Pilih sumber dana OVO Cash.

Masukkan jumlah uang yang akan ditransfer, minimal Rp10.000.

Pada kolom Pesan, kamu bisa memasukkan berita acara (opsional)

Klik Lanjutkan.

Pada halaman “Konfirmasi Transfer” periksa kembali nama penerima dan detail Transfer. Jika sudah benar, klik Transfer.

Setelah itu, masukkan PIN OVO kamu.

Kemudian akan muncul notifikasi transfer berhasil dari OVO ke ShopeePay sebagai penerima.

Selesai.

6. Cara Mengisi ShopeePay lewat DANA

Buka aplikasi Shopee kamu, lalu klik Saya dan pilih menu ShopeePay.

Pada halaman ShopeePay, pilih menu Top Up.

Pilih Bank Transfer, lalu pilih Bank Mandiri dan Bank Lainnya.

Jika sudah klik Konfirmasi.

Salin nomor Virtual Account atau rekening ShopeePay Bank Mandiri.

Selanjutnya buka aplikasi DANA kamu, lalu klik Kirim.

Pada halaman kirim DANA, pilih kirim ke Akun Bank.

Pada kolom nama Bank, ketik dan pilih Bank Mandiri.

Kolom nomor akun masukkan nomor virtual account ShopeePay Bank mandiri yang sudah disalin tadi.

Kemudian klik Tambahkan Bank Baru.

Masukkan jumlah saldo DANA yang akan di top up ke akun ShopeePay kamu. Minimal Rp50.000 untuk bebas biaya admin.

Pada informasi tambahan boleh diisi dan boleh dikosongkan. Jika sudah selesai, lalu klik Kirim Dana.

Cek kembali nama penerimanya sudah benar atau belum. Jika sudah sesuai, klik Informasi.

Masukkan PIN DANA kamu.

Jika sukses, akan ada notifikasi pembayaran berhasil dilakukan.

Itulah beberapa cara top up ShopeePay dengan mudah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :