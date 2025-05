Cara Top Up DANA lewat M-Banking BCA, BRI, dan Mandiri

Top up DANA lewat M-Banking BCA dengan kode VA 3901 + nomor HP atau lewat BRImo dengan memilih DANA di menu Dompet Digital. Mudah dan cepat!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Top up saldo DANA bisa dilakukan dengan mudah menggunakan mobile banking seperti my-BCA, Livin' by Mandiri, BRImo dan lainnya. Untuk pengguna my-BCA, top up saldo DANA dapat pilih menu m-Transfer, lalu tekan BCA Virtual Account. Kemudian masukkan kode virtual account DANA (3901 + nomor HP) dan masukkan nominal top up. Setelahnya ikuti petunjuk hingga transaksi berhasil, saldo DANA akan langsung bertambah.

Selain my-BCA, Anda juga dapat top up saldo DANA melalui BRImo (BRI Mobile). Buka aplikasi BRImo, pilih menu Dompet Digital, klik Top Up dan pilih tujuan DANA. Masukkan nomor HP tujuan, pilih nominal top up, kemudian lanjutkan hingga transaksi berhasil. Jika sudah selesai, dalam hitungan detik saldo DANA akan bertambah.

Selain top up menggunakan layanan mobile banking, Anda dapat top up saldo DANA melalui internet banking, dan minimarket. Berikut ini adalah beberapa cara top up DANA yang sudah Bisnis.com lansir dari berbagai sumber.

1. Cara Top Up DANA lewat BRImo

Buka aplikasi BRImo dan login dengan akun Anda.

Pilih menu Dompet Digital di halaman utama.

Klik tombol Top Up Baru, lalu pilih DANA sebagai penyedia layanan.

Masukkan nomor HP yang terdaftar di akun DANA Anda.

Tentukan nominal top up yang diinginkan.

Periksa detail transaksi, lalu tekan Top Up.

Masukkan PIN BRImo untuk konfirmasi.

Selesai! Saldo DANA Anda akan langsung bertambah.

2. Cara Top Up DANA lewat my-BCA

Buka aplikasi myBCA dan login dengan akun Anda.

Pilih menu Transfer di halaman utama.

Pilih opsi Virtual Account.

Masukkan kode VA DANA: 3901 + nomor HP DANA Anda (contoh: 3901081234567890).

Masukkan nominal top up yang diinginkan.

Periksa detail transaksi, lalu tekan Lanjut.

Masukkan PIN transaksi untuk konfirmasi.

Selesai! Saldo DANA akan langsung masuk.

3. Cara Top Up DANA lewat Livin' by Mandiri

Buka aplikasi Livin’ by Mandiri dan login dengan akun Anda.

Pilih menu Bayar di halaman utama.

Pilih kategori e-Wallet, lalu pilih DANA.

Masukkan nomor HP yang terdaftar di akun DANA Anda.

Masukkan nominal top up sesuai keinginan.

Periksa detail pembayaran, lalu tekan Lanjut Bayar.

Masukkan PIN Livin’ untuk menyelesaikan transaksi.

Selesai! Saldo DANA Anda akan langsung masuk.

4. Cara Top Up Saldo DANA dari OCTO Mobile by CIMB Niaga

Buka aplikasi OCTO Mobile dan login menggunakan User ID serta password Anda.

Pilih menu Isi Ulang & Voucher di halaman utama.

Pilih opsi e-Wallet, lalu pilih DANA.

Masukkan nomor ponsel yang terdaftar di akun DANA Anda.

Tentukan nominal top up yang diinginkan (minimal Rp10.000).

Pilih sumber dana dari rekening CIMB Niaga Anda.

Periksa kembali detail transaksi, lalu tekan Lanjut.

Masukkan PIN OCTO Mobile untuk konfirmasi.

Transaksi selesai! Saldo DANA Anda akan langsung bertambah.

Top up melalui OCTO Mobile tidak dikenakan biaya admin alias gratis. Namun, jika Anda menggunakan transfer antarbank dengan kode virtual account (VA) seperti 8059 + nomor HP DANA, biaya admin sebesar Rp6.500 dapat berlaku.

5. Top Up Saldo DANA dari BSI Mobile

Buka aplikasi BSI Mobile dan login menggunakan User ID serta password Anda.

Pilih menu Top Up e-Wallet.

Pilih DANA dari daftar e-wallet yang tersedia.

Masukkan nomor ponsel yang terdaftar di akun DANA Anda.

Masukkan nominal top up yang diinginkan (minimal Rp10.000).

Periksa kembali detail transaksi, lalu tekan Selanjutnya.

Masukkan PIN BSI Mobile untuk konfirmasi.

Transaksi selesai! Saldo DANA Anda akan langsung bertambah.

Biaya administrasi untuk top up DANA melalui BSI Mobile adalah Rp500 per transaksi. Pastikan Anda memiliki saldo yang cukup untuk menutupi nominal top up dan biaya admin tersebut.

Jika Anda mengalami kesulitan atau tidak menemukan opsi DANA di menu Top Up e-Wallet, alternatifnya adalah dengan melakukan transfer ke virtual account DANA melalui Bank Permata. Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi BSI Mobile dan login.

Pilih menu Transfer, lalu pilih Transfer ke Bank Lain.

Pilih Bank Permata sebagai bank tujuan.

Masukkan nomor virtual account DANA dengan format: 8528 + nomor HP DANA Anda (contoh: 8528081234567890).

Masukkan nominal top up (minimal Rp10.000).

Masukkan PIN BSI Mobile untuk konfirmasi.

Transaksi selesai! Saldo DANA Anda akan langsung bertambah.

Perlu diketahui, metode transfer ini akan dikenakan biaya admin sebesar Rp6.500 per transaksi.

Kode Top Up Saldo DANA dari Berbagai Bank

Berikut adalah kode virtual account (VA) untuk top up DANA dari berbagai bank, termasuk bank daerah:

BCA: 3901 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 3901081234567890)

3901 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 3901081234567890) BRI: 888 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 888081234567890)

888 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 888081234567890) Mandiri: 70002 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 7000208123456789)

70002 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 7000208123456789) CIMB Niaga: 8059 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 8059081234567890)

8059 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 8059081234567890) BSI (Bank Syariah Indonesia): 88108 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 8810808123456789)

88108 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 8810808123456789) Bank Jatim: 411 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 411081234567890)

411 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 411081234567890) Bank Jabar Banten (BJB): 898 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 898081234567890)

898 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 898081234567890) Bank DKI: 810 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 810081234567890)

810 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 810081234567890) Bank NTB: 7005 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 7005081234567890)

7005 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 7005081234567890) Bank Sumut: 120 + Nomor HP yang terdaftar di DANA (contoh: 120081234567890)

Itulah cara mudah top up saldo DANA lewat M-Banking BCA, BRI, dan Mandiri. Anda dapat memilih metode yang sesuai dengan bank yang digunakan, lalu ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Dengan menggunakan mobile banking, isi saldo DANA jadi lebih praktis. Pastikan juga nomor virtual account dan nominal yang dimasukkan sudah tepat agar transaksi berjalan lancar.