Tren Rupiah Menguat, Intip Kurs Dolar AS Hari Ini di BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/1/2023)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.481 pada perdagangan hari ini, Kamis (12/1/2023).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,60 persen ke Rp15.481 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,10 persen ke 103,08.

Adapun mayoritas mata uang kawasan Asia Pasifik juga turut dibuka menguat terhadap dolar AS. Rupee India naik 0,26 persen, baht Thailand naik 0,26 persen, yuan Cina 0,26 persen, dolar Singapura 0,11 persen, won Korea Selatan naik 0,09 persen, ringgit Malaysia naik 0,06 persen, dolar Hong Kong naik 0,05 persen, dan dolar Taiwan naik 0,04 persen.

Sementara itu, peso Filipina menjadi satu-satunya mata uang kawasan Asia yang melemah terhadap dolar AS, yakni turun 0,68 persen.

Analis pasar keuangan Sinarmas Futures Ariston Tjendra mengatakan rupiah berpotensi melanjutkan tren penguatan setelah ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Dari global, data inflasi konsumen Cina terlihat mengalami kenaikan pada Desember 2022. Hal ini dapat menjadi indikasi permintaan China mulai naik dan perekonomian mulai tumbuh.

“Ini bisa mengindikasikan bahwa permintaan di China mulai naik dan ekonomi mulai bertumbuh yang bisa memberikan dampak positif untuk negara partner dagangnya. Dan ini memberikan sentimen positif untuk rupiah,” ujar Ariston dalam riset, Kamis (12/1/2023).

Faktor lain yang menjadi sentimen positif bagi rupiah adalah ekspektasi kebijakan bank sentral AS, yakni Federal Reserve yang akan melonggarkan kenaikan suku bunga. Ariston menyebut rupiah berpotensi menguat ke arah Rp15.430 dengan potensi resisten di kisaran Rp15.550.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (12/1/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.389 dan harga jual sebesar Rp15.409 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.29 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.285 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.585 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.285 15.585 E Rate 15.389 15.409 Bank Notes 15.285 15.585

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.400 dan Rp15.420 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.530 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.330 15.530 E Rate 15.400 15.420

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.460 dan harga jual sebesar Rp15.480 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.325 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.675 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.325 15.675 E Rate 15.460 15.480 Bank Notes 15.325 15.675

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.475 dan Rp15.495

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.680 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.330 15.680 E Rate 15.475 15.495 Bank Notes 15.330 15.680

