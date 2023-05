Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Jumat (12/5)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah hari ini dibuka melemah bersama mata uang Asia lainnya di hadapan dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (12/5/2023), pada 09.01 WIB, rupiah melemah 0,27 persen atau 39,50 poin ke Rp14.761, sementara itu indeks dolar AS juga turun 0,04 persen atau 0,04 poin ke 102,02.

Bersama rupiah, baht Thailand melemah 0,15 persen, ringgit Malaysia melemah 0,29 persen, won Korea Selatan melemah 0,58 persen. Sementara itu yen Jepang menguat 0,02 persen, dan yuan China juga menguat 0,01 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat.

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp14.690-Rp14.760," ujar Ibrahim.

Sentimen dari luar negeri, pergerakan greenback masih terpengaruh oleh negosiasi pagu utang AS. Mengutip Reuters, Jumat (12/5/2023), Menteri Keuangan AS Janet Yellen akan membahas kebuntuan atas kenaikan plafon utang pemerintah dengan anggota dewan dari kelompok lobi Bank Policy Institute minggu depan. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat senior Departemen Keuangan kepada Reuters.

Pemerintah federal AS dapat kehabisan uang untuk membayar tagihannya paling cepat 1 Juni, kata Departemen Keuangan, kecuali plafon utang dinaikkan.

Dari dalam negeri, pelaku pasar merespon positif terhadap pernyataan dari gubernur Bank Indonesia (BI) yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia cukup kuat menghadapi berbagai tekanan, seperti dampak penutupan sejumlah bank di AS maupun kondisi pasar keuangan global.

Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada 2022 hingga Maret 2023 menunjukkan ketahanan yang kuat dan mampu menyediakan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Simak kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (12/5/2023)

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.742 dan harga jual sebesar Rp14.762 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.33 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.600 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.900 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.600 14.900

E Rate 14.742 14.762

Bank Notes 14.600 14.900

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.41 WIB masing-masing sebesar Rp14.740 dan Rp14.760 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.660 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.860 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.660 14.860

E Rate 14.740 14.760

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.745 dan harga jual sebesar Rp14.765 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.550 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp14.900 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.550 14.900

E Rate 14.745 14.765

Bank Notes 14.550 14.900

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.743 dan Rp14.763

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.580 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.930 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.580 14.930

E Rate 14.743 14.763

Bank Notes 14.580 14.930

