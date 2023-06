Citi Dinobatkan Sebagai Digital Bank of the Year oleh The Asset

Bisnis.com, JAKARTA — Citi Asia Pacific dan Citi Indonesia dinobatkan sebagai “Digital Bank of The Year” pada Triple A Digital Awards 2023 oleh Majalah The Asset. The Asset juga memberikan penghargaan yang sama untuk Citi Hong Kong, India, Thailand, dan Sri Lanka.

Penghargaan ini merupakan bukti kinerja Citi di industri perbankan, terutama dalam memberikan solusi keunganan yang inovatif dan layanan nasabah yang terdepan.

Batara Sianturi, Chief Executive Officer, Citi Indonesia mengungkapkan, “Kami merasa terhormat dinobatkan sebagai bank digital terkemuka di Indonesia oleh Majalah The Asset. Jaringan perbankan kami dapat menyesuaikan kebutuhan nasabah. Penyesuaian tersebut berkembang seiring dengan perubahan permintaan, dinamika pasar, serta munculnya teknologi baru. Penghargaan ini menunjukan upaya berkelanjutan kami untuk memberikan solusi perbankan digital yang inovatif.”

Jauh sebelum pandemi, Citi Indonesia berada pada garis depan dalam mengadvokasi perubahan digital kepada klien. Citi Indonesia memberikan pengalaman yang mulus serta solusi instan dan layanan real-time kepada nasabah institusi. Perusahaan juga terus membangun jaringan transaksi tanpa batas melalui beragam solusi, antara Iain pembayaran kliring USD 24/7, pembayaran instan antar border ke dompet digital, transaksi sweep sesuai permintaan, layanan transaksi sweep 7 hari, dan electronic trade loans.

Di Indonesia, perbankan digital dari bisnis konsumer perusahaan telah bertransformasi menjadi model yang lebih sederhana, cepat dan digital. Platform digital Citi memberikan pengalaman nasabah yang luar biasa, mulai dari pembukaan rekening hingga pelayanan nasabah, seperti aktivasi kartu, melihat e-statement, blokir kartu/perubahan PIN, peningkatan batas kredit sementara, konversi pelunasan pinjaman ke cicilan (EazyPay) serta pengajuan pinjaman melalui Citi Quick Cash.

“Penghargaan ini menegaskan upaya kami dalam memberikan solusi perbankan digital yang inovatif. Melalui berbagai kanal digital, kami dapat menawarkan berbagai layanan yang lebih sederhana, nyaman, dan mudah diakses oleh nasabah,” imbuh Batara.

Melakukan inovasi dan memastikan adanya adopsi dari solusi digital yang kami tawarkan adalah kunci. Hal ini berdampak pada peningkatan pengguna aktif Citi Mobile yang terus meningkat hingga tiga kali lipat di kuartal pertama 2023.

Transaksi digital untuk produk investasi tumbuh sebesar 3% pada kuartal pertama 2023. Di periode yang sama, penggunaan digital untuk produk pinjaman meningkat 2%, dengan pertumbuhan penjualan mencapai 8%. Hal ini menjadikan kanal digital sebagai salah satu penunjang pertumbuhan bisnis dan menguatkan misi perusahaan untuk meningkatkan inklusi digital.

Mengutip Majalah The Asset tentang layanan teknologi Citi dan fokus perusahaan pada pengalaman nasabah, “Banyak nasabah memuji layanan perbankan digital Citi yang andal. Salah satu nasabah institusinya bahkan memuji solusi otomatis yang dimiliki oleh Citi berkontribusi pada struktur likuiditasnya. Citi telah memanfaatkan teknologi dan menghasilkan solusi likuiditas yang real-time” ungkap Majalah The Asset.

Di tahun 2023, Citi Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best Bank for Sustainable Finance, Best Bond Adviser, Best Social Loan dan Digital Bank of The Year dari Majalah The Asset. Citibank juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Credit Card, Best Debit Card, Best Wealth Management, dan 2nd Best Saving Account untuk kategori Bank Asing dari Majalah Infobank. Citi Indonesia juga merasa terhormat dinobatkan sebagai The Best Foreign Bank oleh Bisnis Indonesia.

