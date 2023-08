Geliat Bank Mandiri (BMRI) Perluas Layanan Digital ke Singapura hingga Taiwan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) terus memperluas layanan digital mereka melalui platform Livin' by Mandiri ke mancanegara seperti Singapura dan Taiwan. Total, nilai transaksi digital mancanegara di Bank Mandiri telah mencapai Rp1,5 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan sejak dihadirkan pada akhir 2022 lalu, perseroan telah melakukan peluncuran layanan digital di beberapa negara, mulai dari London, Singapura, Jeddah, Dubai, Los Angeles, hingga Hong Kong.

“Bank Mandiri mendorong seluruh layanan terdigitalisasi secara total untuk hadir sebagai one stop financial solution bagi nasabah, termasuk Livin’ by Mandiri yang mampu menyapa secara langsung masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis pada Minggu (21/8/2023).

Bank Mandiri mencatat hingga 31 Juli 2023 sudah ada 20.000 diaspora yang mengaktifkan Livin’ by Mandiri di berbagai negara. Sementara jumlah transaksi layanan digital mancanegara telah mencapai 796.000 dan nominal transaksi sebesar Rp1,5 triliun.

Transaksi digital di mancanegara itu pun mampu mendorong pertumbuhan utilisasi digital Bank Mandiri. Hingga akhir Juli 2023 tercatat Livin’ by Mandiri telah diunduh sebanyak 29,7 juta kali dengan pengguna aktif mencapai 19,8 juta. Sementara jumlah transaksi di Livin’ by Mandiri telah menembus 1,3 miliar, meningkat 52 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan jumlah volume mencapai Rp1.700 triliun, tumbuh 36 persen yoy.

Bank Mandiri pun kian menggenjot transaksi digital di mancanegara melalui sejumlah strategi. Pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, Bank Mandiri misalnya menyambangi tiga negara, yaitu Taiwan, Singapura dan Malaysia untuk mengenalkan fitur Livin’ Around the World. Melalui fitur itu, seluruh diaspora termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat membuka rekening langsung melalui Livin’ by Mandiri.

Layanan ini juga memungkinkan PMI di luar negeri untuk memiliki rekening Bank Mandiri hanya dengan menggunakan e-KTP dan nomor ponsel di negara masing-masing.

“Tidak hanya untuk kebutuhan finansial, Livin’ by Mandiri juga dapat melayani kebutuhan investasi nasabah seperti fitur tabungan rencana, deposito hingga pembelian reksa dana maupun surat berharga ritel," ujar Darmawan.

Selain itu, menurutnya platform digital besutan Bank Mandiri juga dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup seperti pembelian tiket pesawat dari dan ke luar negeri serta kebutuhan pinjaman di Tanah Air lewat fitur Livin' Sukha.

Bank Mandiri pun memberikan sederet program promosi kepada para PMI, antara lain reward hingga Rp500 ribu untuk pembukaan rekening baru melalui Livin’, dan aktivasi Livin’ bagi nasabah eksisting Bank Mandiri sebesar Rp300 ribu. Kemudian terdapat cashback langsung bila melakukan pembelian tiket pesawat melalui fitur Livin’ Sukha hingga Rp500 ribu.

Bank Mandiri juga mengenalkan fitur transfer valuta asing (valas) di Livin’ by Mandiri untuk memudahkan PMI mengirim uang dari mancanegara ke Tanah Air ataupun sebaliknya.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan nilai tambah serta solusi pengelolaan keuangan kepada komunitas diaspora Indonesia di luar negeri.

“Hal ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi finansial kepada masyarakat Indonesia sekaligus upaya kami untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan memberi nilai tambah untuk mewujudkan kesejahteraaan PMI,” pungkas Darmawan.

