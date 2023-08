Dirut UOB Indonesia Hendra Gunawan Sabet The Best CEO Bank BIFA 2023

Direktur Utama UOB Indonesia Hendra Gunawan dinobatkan sebagai the Best CEO Industri Perbankan dalam ajang BIFA 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia Hendra Gunawan menyabet penghargaan The Best CEO di industri perbankan dalam Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.

Hendra pun mengapresiasi BIFA 2023. Dia mengatakan acara ini mampu mendorong para perusahaan di bidang keuangan beserta jajaran pengurusnya memacu kinerja.

"Selain itu mampu meningkatkan pelayanan produk yang pada akhirnya membantu perkembangan industri finansial lebih baik lagi di Indonesia," tutur Hendra dalam acara BIFA 2023 pada Kamis (25/8/2023) di Jakarta.

BIFA 2023 sendiri membawa tema Digitalisasi Finansial: Inklusif dan Berkelanjutan. Di bank yang ia nahkodai, digitalisasi ditekankan untuk memberi konektivitas terutama di negara-negara ASEAN, khususnya untuk perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

"Dengan digitalisasi kami pun mewujudkan layanan finansial yang inklusif," katanya.

Di bawah pimpinan Hendra dan upaya digitalisasi yang dilakukannya, Bank UOB Indonesia berkinerja moncer. Setidaknya, hingga Juni 2023, Bank UOB Indonesia mencetak laba bersih senilai Rp646,81 miliar pada semester I/2023, tumbuh 52,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya yang senilai Rp423,18 miliar.

Bank UOB Indonesia juga mencatatkan peningkatan aset 5,83 persen yoy menjadi Rp145,09 miliar pada Juni 2023.

Sebagaimana diketahi, Hendra ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank UOB Indonesia melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 2020. Sebelumnya, Hendra menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di Bank UOB, di mana dia mengawasi fungsi bisnis ritel dan operasional kantor cabang.

Dia bergabung bersama UOB Group sejak tahun 2011 dan pernah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya memimpin sektor solusi Agri Business and Food and Beverage di bisnis Wholesale Banking UOB Group, Singapura. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di UOB Malaysia.

Hendra memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di institusi keuangan lokal dan internasional di wilayah Asia Tenggara. Beliau memiliki gelar Sarjana Keuangan dari The Wharton School of Finance and Commerce, serta Sarjana Teknik Elektro dari The Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat.

Sementara itu, BIFA merupakan merupakan metamorfosis dari acara tahunan Bisnis Banking Award (BIBA) yang sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank paling efisien dan memiliki kinerja terbaik, serta Bisnis Indonesia Insurance Award (BIIA) untuk asuransi.

Setiap tahunnya, ajang ini terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun ini ada penambahan kategori dan parameter penilaian, selain mempertahankan metode dan proses seleksi yang telah berjalan.

Data laporan perusahaan finansial diolah, dianalisis, dan diproses penetapan melalui sidang dewan juri independen yang memiliki pengalaman panjang serta berpengetahuan luas dalam industri perbankan, asuransi, multifinance, dan fintech.

