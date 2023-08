Jumlah Nasabah Tajir Bank Danamon (BDMN) Tumbuh Subur, Ini Faktor Pendorongnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Tbk. (BDMN) mencatat jumlah nasabah dengan nilai simpanan di atas Rp5 miliar, tumbuh sekitar 15 persen year-on-year. Pihaknya mengungkapkan, peningkatan ini terdorong sejumlah faktor.

Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Ivan Jaya menyebut hal ini seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih akan positif di 2023.

“Performa Wealth Management Danamon memiliki tren yang baik. Danamon akan terus memperhatikan perkembangan ekonomi, iklim investasi serta memahami kebutuhan masyarakat di berbagai segmen dengan seksama. Dengan cara ini, Danamon berharap akan mampu terus mengembangkan bisnisnya dan menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan selalu berfokus pada kebutuhan nasabah,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (27/8/2023).

Tercatat, saat ini nasabah tajir berkontribusi sebesar sekitar 20 persen terhadap total DPK Danamon. Di mana, sepanjang paruh pertama 2023, BDMN telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp124,98 triliun per Juni 2023.

Sejauh ini, Bisnis Wealth Management Danamon terus bertumbuh secara stabil. Total dana kelolaan produk reksadana dan obligasi meningkat hampir 300 persen di akhir 2022 dibandingkan posisi akhir tahun 2019.

Sementara per akhir Juni 2023, dana kelolaan produk reksadana dan obligasi masih dalam tren positif dengan kenaikan Asset Under Management untuk produk-produk investasi ini naik 30 persen secara year on year. Hal ini ditopang oleh peningkatan penetrasi nasabah Privilege di produk Wealth Management seperti Reksa Dana dan Obligasi.

Dirinya menyebut, ada tiga strategi utama agar wealth management Danamon dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Pertama, dengan menggabungkan solusi Wealth Management dalam produk investasi dan Bancassurance yang sesuai kebutuhan nasabah, namun dibarengi dengan pengembangan fitur-fitur layanan nasabah prioritas kami yaitu Privilege dan layanan nasabah emerging affluent yaitu Optimal.

Kedua, pihaknya berfokus pada customer experience. Sebagai contoh, solusi keuangan Wealth Management kami diberikan dengan menggunakan teknologi terkini dalam bentuk tablet digital seperti iPad oleh para relationship manager termasuk untuk pembukaan rekening

“Sehingga nasabah bisa mendapatkan penjelasan solusi finansial secara modern dan tidak perlu repot-repot untuk datang ke cabang,” katanya.

Ketiga adalah pengembangan solusi produk inovatif termasuk dengan channel digital yang didukung oleh penyediaan layanan Advisory, structured product seperti Market Linked Deposit dan Dual Currency Investment, layanan transaksi FX Leave Order dan serta menambah fitur layanan transaksi Wealth Management melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO.

“Fitur yang telah tersedia di D-Bank Pro meliputi transaksi valuta asing menggunakan live rate dengan kurs yang kompetitif, melakukan pemesanan Bank Notes, transaksi transfer valas/remittance, pemesanan produk reksadana dan obligasi,” kata Ivan.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Danamon untuk menjadi one-stop financial services provider yang membantu nasabah memegang kendali atas semua kebutuhan dan tujuan finansialnya sehari-hari. Danamon juga berusaha untuk terus berkembang sebagai organisasi yang berorientasi pada nasabah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News