Kurs BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI Hari Ini, Jumat (15/9)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada Jumat (15/9/2023) setelah Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.03 WIB, rupiah dibuka melemah 0,13 persen atau 20,50 poin ke posisi Rp15.375. Rupiah bergerak turun juga seiring dengan indeks dolar terpantau melemah 0,06 persen ke posisi 105,341.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang misalnya menguat 0,05 persen, dolar Singapura melemah 0,02 persen. Adapun rupee India turun 0,08 persen, won Korea melemah 0,15 pers, rupee India melemah 0,07 persen.

Kemudian, yuan China menguat 0,42 persen, ringgit Malaysia melemah 0,01 persen, peso Filiphina melemah 0,07 persen hingga baht Thailand menguat 0,11 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah hari ini diprediksi bergerak fluktuatif namun berpotensi ditutup menguat pada kisaran Rp15.330-Rp15.400 per dolar AS.

Kemarin (14/9/2023), rupiah berhasil ditutup menguat saat dolar AS melemah setelah rilis data inflasi AS, yang menunjukkan harga konsumen AS meningkat paling tinggi dalam 14 bulan pada Agustus 2023 seiring kenaikan harga bensin, namun kenaikan inflasi dasar tahunan masih yang terkecil dalam dua tahun.

Secara bulanan, inflasi AS Agustus 2023 dari sebelumnya 0,2 persen menjadi 0,6 persen month-to-month (mtm). Sementara, secara tahunan (year-on-year/yoy) naik dari sebelumnya 3,2 persen menjadi 3,7 persen.

Kendati inflasi secara keseluruhan mengalami kenaikan, inflasi inti yoy mengalami penurunan dari sebelumnya 4,7 persen menjadi 4,3 persen.

"Angka-angka ini gagal mengubah pandangan mengenai penghentian sementara Federal Reserve minggu depan, dan perhatian kini beralih ke pertemuan bulan November sebagai pertemuan penting dalam menentukan sentimen pasar," ujar Ibrahim dalam riset, dikutip Jumat (15/9/2023).

Selain itu, Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga dalam pertemuan ke-10 berturut-turut pada Kamis (14/9/2023) waktu setempat.

Kendati demikian, ECB mengisyaratkan kemungkinan besar Bank Sentral akan mengakhiri pengetatan kebijakannya. Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan euro ini menaikkan suku bunga deposito menjadi 4 persen dari 3,75 persen, membawanya ke level tertinggi sepanjang masa

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (15/9/2023)?

1. BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 08.27 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.365 dan harga jual Rp15.385 berdasarkan special rate atau e-rates.

Sementara secara TT counter dan bank notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.225 dengan harga jual Rp15.525.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.365 15.385 TT Counter 15.225 15.525 Bank Notes 15.225 15.525

2. BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 08.50 WIB dengan harga beli Rp15.346 dan harga jual Rp13.366, sedangkan secara TT counter dan bank notes, harga beli Rp15.195 dan harga jual Rp15.545.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.346 13.366 TT Counter 15.195 15.545 Bank Notes 15.195 15.545

3. Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pembaruan pukul 08.43 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.355 dan harga jual Rp15.375 berdasarkan special rate.

Sementara secara TT counter dan bank notes masing-masing mematok harga beli dolar AS Rp15.200 dengan harga jual Rp15.500

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.355 15.375 TT Counter 15.200 15.500 Bank Notes 15.200 15.500

4. BRI

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 08.51 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.350 dan Rp15.430.

Sementara, secara TT counter, pihaknya mematok Rp15.300 dan harga jual Rp15.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.350 15.430 TT Counter 15.300 15.450

