Gandeng XL Axiata (EXCL), CIMB Niaga (BNGA) Bidik 5 Juta Nasabah Potensial

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) terus memperluas jangkauan pasar dengan lebih banyak segmen yang dibidik. Teranyar, pihaknya menjalin kerja sama dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) untuk mensinergikan layanan perbankan dan telekomunikasi.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan melalui kemitraan ini, kedua perusahaan akan mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah/konsumen dalam melakukan transaksi perbankan maupun akses layanan digital.

"Kerja sama ini berpotensi [mendongkrak] pertambahan nasabah [CIMB Niaga], karena XL Axiata sendiri punya pelanggan besar sekitar 56 juta, pengguna mobile apps-nya juga banyak dan aktif. Bahkan dengan hanya 10 persen dari jumlah tersebut, kita sudah berbicara tentang angka besar, seperti 5 juta pelanggan potensial," ucapnya saat ditemui di agenda Penandatanganan MoU CIMB Niaga dan XL Axiata di Jakarta, Rabu (20/9/2023)

Saat disinggung soal efisiensi, pria yang kerap disapa Dede tersebut justru mengatakan kerja sama ini bukan hanya tentang mengejar efisiensi bisnis saja. Justru, kerja sama ini dapat menciptakan nilai dan pelayanan optimal bagi nasabah, sehingga menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar daripada sekadar mengurangi biaya operasional.

Pasalnya, dengan segmen yang sudah terpetakan, membuat CIMB Niaga dapat memaksimalkan layanan perbankan sesuai kebutuhan para pelanggan XL Axiata mulai dari transaksi, pembayaran, hingga pinjaman.

Pertama, dengan customer behaviour data dalam XL, CIMB bisa membuat kredit decision lebih mudah. Pasalnya, dia mengatakan XL memiliki segmen pre paid post paid, fixed broadband, hingga Fixed Mobile Convergence (FMC).

"Ini menjadi a lot of opportunity bagi kita. Kedua, nasabah CIMB Niaga akan mendapat manfaat tambahan dari XL, bagaimana dengan adanya eSIM yang mereka punya, kalau ingin transaksi via OCTO Mobile even pulsanya kurang, maka mereka masih bisa akses. Jadi eSIM mereka akan always on," ujarnya.

Selain itu, kata dia, nasabah CIMB Niaga juga akan merasakan manfaat tambahan melalui kerja sama ini. Kata Dede, setiap nasabah yang mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan mendapatkan bonus broadband koneksi untuk streaming dan lainnya.

Pada kesempatan yang sama Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan juga menyatakan industri perbankan dan telekomunikasi merupakan bagian dari backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, dua hal itu memiliki peran penting di tengah perubahan perilaku masyarakat yang banyak menggunakan layanan digital baik untuk kebutuhan komunikasi maupun transaksi keuangan.

Sehingga, dengan integrasi layanan CIMB Niaga dan XL Axiata selain menjadi pendorong pertumbuhan bisnis kedua perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional.

"Kolaborasi sesama pemain utama di industri perbankan dan telekomunikasi ini tentunya akan memberikan mutual benefit bagi kedua perusahaan dan konsumennya. Kami berharap, upaya ini dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses digital, dan mendukung cashless society di Indonesia,” kata Lani.

Sementara itu CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan XL Axiata menyambut baik kerja sama strategis dengan CIMB Niaga, ini sejalan dengan fokus pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan manfaat lebih kepada para pelanggan dan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, perusahaan telekomunikasi memiliki posisi yang tepat untuk menawarkan layanan keuangan melalui infrastruktur jaringan yang dimiliki. Hal itu didukung semakin meningkatnya digitalisasi industri jasa keuangan akibat semakin banyak pelanggan yang menggunakan saluran digital ke bank.

"Pelanggan XL Axiata dapat mengakses layanan perbankan seperti pembukaan tabungan, e-wallet, diskon langganan melalui aplikasi myXL begitu pula sebaliknya nasabah CIMB Niaga akan bisa mendapatkan layanan XL Axiata melalui aplikasi digital milik CIMB Niaga," tutur Dian.

Adapun, kerja sama CIMB Niaga dan XL Axiata sejalan dengan misi CIMB Niaga untuk menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia dan Asean secara terpadu.

"Hal ini juga merupakan salah satu langkah untuk memperkuat transformasi sebagai bank yang menyediakan layanan perbankan digital, sesuai dengan komitmen CIMB Niaga untuk menghadirkan layanan yang mudah dan praktis bagi masyarakat," jelasnya.

