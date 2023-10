Promo HUT ke-25 Bank Mandiri, dari Bunga KPR hingga Diskon Belanja!

Smallest Font Largest Font

Binsis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) resmi berulang tahun ke-25 pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023.

Seiring dengan perayaan ulang tahun ini, Bank Mandiri menghadirkan sejumlah promo pembiayaan spesial bagi nasabah, termasuk penawaran suku bunga khusus untuk KKB hingga KPR bahkan sejumlah diskon belanja.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menyebut nasabah Bank Mandiri juga dapat menikmati promo HUT serba 25 produk Bank Mandiri sepanjang Oktober 2023.

“Misalnya, kredit serbaguna mandiri [KSM] dengan suku bunga mulai dari 8,25 persen dan biaya provisi 0,25 persen, kredit kendaraan bermotor [KKB] dengan suku bunga mulai 2,25 persen dan cashback hingga Rp2,5 juta, serta kredit pemilikan rumah [KPR] dengan suku bunga mulai 2,5 persen fixed 1 tahun serta diskon biaya provisi sampai 25 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/10/2023).

Lebih lanjut, nasabah juga bisa mengajukan kartu kredit bundling kartu utama dan tambahan, akan mendapatkan gratis iuran tahunan hingga lima tahun, dan nasabah kelahiran 2 Oktober akan mendapatkan benefit gratis iuran tahunan seumur hidup.

Tak ketinggalan, nasabah wholesale juga bisa memperoleh cashback sampai dengan Rp25 juta untuk transaksi melalui Kopra by Mandiri.

Bahkan khusus masyarakat yang melakukan aktivasi pembukaan rekening Tabungan NOW melalui Livin’ by Mandiri juga berkesempatan memperoleh cashback sebesar Rp125 ribu.

“Kami juga mengadakan program tukar mulai 100 Livin’poin di You Only Livin’ Once! [YOLO] yang diundi setiap minggu selama bulan Oktober 2023 untuk mendapatkan hadiah spesial berupa motor listrik, iPhone 15, logam mulia dan ribuan hadiah lainnya,” kata Aquarius.

Menurutnya, sejumlah program yang dihadirkan ini bisa ikut mendorong pertumbuhan utilisasi digital Bank Mandiri salah satunya Livin’ by Mandiri.

Tercatat hingga Agustus 2023, Livin’ by Mandiri telah diunduh lebih dari 30 juta kali dengan user aktif menembus 20,5 juta.

“Platform digital andalan perseroan ini juga telah mengelola lebih dari 1,5 miliar transaksi hingga akhir Agustus 2023 dengan jumlah nilai transaksi mencapai Rp 1.800 triliun,” ujarnya.

