HUT Ke-25 Bank Mandiri Kontribusi untuk Negeri, Menuju Masa Depan!

Bisnis.com, JAKARTA Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 yang jatuh pada 2 Oktober 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mempertegas posisinya sebagai bank terbesar yang konsisten dalam inovasi layanan serta transformasi bisnis secara menyeluruh.

Momentum hari jadi juga dioptimalkan untuk melanjutkan visi besar sebagai bank yang berperan sebagai mitra finansial utama pilihan nasabah.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa perayaan HUT ke-25 yang mengusung tema “Menuju Masa Depan”, merupakan cerminan perjalanan panjang Bank Mandiri untuk menghadirkan inovasi layanan dan produk sebagai solusi kebutuhan finansial masyarakat.

“Sejak awal, Bank Mandiri terus berupaya menjadi pemain utama di industri keuangan. HUT ke-25 ini menjadi momen bagi Bank Mandiri dan Mandirian untuk melanjutkan transformasi, terus maju dan tumbuh lebih kuat dalam menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat dan nasabah,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/10).

Darmawan menambahkan, tema HUT ke-25 Bank Mandiri membawa semangat bagi perseroan terus bergerak maju, bertransformasi melalui inovasi berkelanjutan dan menjadi bank masa depan dengan mengedepankan karakteristik “Always Deliver, Always Ahead”

“Momentum HUT ke-25 Bank Mandiri juga untuk memantapkan nilai perusahaan hari ini dan 10 tahun ke depan,” kata Darmawan.

“Dalam merayakan HUT ke-25 Bank Mandiri juga punya inisiatif sebagai the first banking application Rise Into Space yang memiliki makna pelayanan yang menyeluruh kepada nasabah secara mudah, cepat di manapun dan kapan pun,” kata Darmawan.

Bank berlogo pita emas itu juga mempertajam sinergi anak perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis Mandiri Group yang terintegrasi. Dengan kekuatan inti di layanan wholesale, Darmawan menyatakan Bank Mandiri akan fokus mengintensifkan pertumbuhan bisnis value chain berbasis ekosistem nasabah.

Bukti konsistensi dan inovasi yang dihadirkan Bank Mandiri terwujud dari torehan kinerja yang solid. Berbekal kinerja yang kuat itu, Bank Mandiri senantiasa menghadirkan strategi inovatif untuk mencapai berbagai target yang lebih cepat menuju masa depan.

Sampai dengan akhir Agustus 2023, Bank Mandiri secara bank only membukukan kredit senilai Rp996,86 triliun atau tumbuh 12,34% year-on-year (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit industri 8,9% YoY pada periode yang sama.

Demikian halnya dengan laju dana pihak ketiga (DPK) yang tercatat senilai Rp1.137,92 triliun secara bank only, tumbuh 9,76% YoY. Capaian itu didorong peningkatan dana murah secara bank only yang mencapai 14,44% YoY dengan komposisi dana murah atau current account and saving account (CASA) mencapai 78,50%, tertinggi sejak Bank Mandiri didirikan.

Pertumbuhan dana murah Bank Mandiri tak lepas dari hadirnya dua layanan digital yakni super app Livin’ by Mandiri yang menghadirkan solusi berbagai transaksi dan gaya hidup nasabah serta super platform Kopra by Mandiri yang menyediakan solusi bisnis dari hulu ke hilir. “info: bmri.id/menujumasadepan”

