Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Akhir Pekan (13/10) saat Rupiah Merana

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah ke level Rp15.725 pada perdagangan hari ini, Jumat (13/10/2023). Rupiah melemah bersama mayoritas mata uang Asia.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,16% ke Rp15.725 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,14% ke 106,45.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka melemah. Mata uang yang dibuka melemah tersebut di antaranya adalah won Korea Selatan turun 0,85%, dolar Taiwan turun 0,31%, peso Filipina turun 0,30%, rupee India turun 0,07%, dan yuan China turun 0,03%. Begitu juga dengan mata uang negara tetangga yang melemah seperti ringgit Malaysia turun 0,47%, dan baht Thailand turun 0,29%.

Sebelumnya Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan kondisi masih lemahnya rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen, misalnya risalah pertemuan terakhir The Fed, yang dirilis pada Rabu (11/10/2023), menunjukkan sebagian besar pengambil kebijakan Bank Sentral tersebut sepakat untuk menaikkan suku bunga sekali lagi, karena tren inflasi kian jauh di atas target.

Kemudian, pada beberapa pekan setelah Federal Open Market Committee (FOMC) September 2023, terjadi kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah AS.

"Hal ini disebut oleh sejumlah pejabat Fed sebagai faktor yang memungkinkan mereka mengakhiri siklus kenaikan suku bunga, sehingga sempat merugikan mata uang AS,” kata Ibrahim, dalam risetnya dikutip Jumat (13/10/2023).

Dari dalam negeri, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berhasil menjaga inflasi di level yang terkendali, seiring dengan suku bunga acuan yang terus dipertahankan pada level 5,75 persen sejak Januari 2023. Selain itu, kata Ibrahim, pemerintah masih optimistis untuk menyerap investasi hingga menuju target Rp1.400 triliun sepanjang 2023.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (13/10/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.720 dan harga jual sebesar Rp15.740 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.570 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.870 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.570 15.870

E Rate 15.720 15.740

Bank Notes 15.570 15.870

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.25 WIB masing-masing sebesar Rp15.718 dan Rp15.738 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.675 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.825 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.675 15.825

E-Rate 15.718 15.738

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.15 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.710 dan harga jual sebesar Rp15.730 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.500 15.850

E Rate 15.710 15.730

Bank Notes 15.500 15.850

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.720 dan Rp15.740.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.560 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.910 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.560 15.910

E Rate 15.720 15.740

Bank Notes 15.560 15.910

