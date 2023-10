Di Tengah Pelemahan Rupiah, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (20/10)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditawarkan oleh bank jumbo seperti BCA, BRI, BNI, hingga Bank Mandiri

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Jumat (20/10/2023), mengalami pelemahan. Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.04 WIB, rupiah dibuka melemah 0,54% atau 85 poin ke posisi Rp15.815.

Pelemahan rupiah ini diikuti oleh indeks dolar yang terpantau menguat 0,08% ke posisi 106,333.Sementara itu, sejumlah mata uang lain di kawasan Asia ikut melemah. Misalnya, yen Jepang melemah 0,05%, dolar Singapura melemah 0,07%.

Selain itu, ada yuan China yang melemah 0,04%, ringgit Malaysia turun 0,21%. Diikuti oleh baht Thailand yang mengalami pelemahan 0,17%Sebaliknya, dolar Hong Kong mengalami penguatan 0,01%, dolar Taiwan menguat, 0,11%, won Korea naik 0,01%, kemudian peso Filipina menguat 0,14%, dan rupee India juga ikut menguat 0,03%.

Sebagai informasi, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan ke level 6% dinilai akan sedikit menghambat laju penguatan dolar Amerika Serikat. Namun, dalam jangka menengah, pergerakan rupiah menuju Rp16.000 tampaknya sulit dibendung.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksikan pergerakan rupiah ke level Rp16.000 akan sulit terelakkan kecuali jika ada perubahan besar seperti sikap The Fed yang melunak dan perang Israel vs Hamas mulai mereda. Dia mengatakan bahwa langkah BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kemungkinan hanya akan bertahan dalam jangka pendek, tetapi tidak secara jangka menengah dan panjang.Menurutnya, memanasnya tensi politik di kawasan Timur Tengah membuat para spekulan menempuh aksi taking profit dari kenaikan dolar AS. Adapun, dari dalam negeri, musim politik yang berlangsung saat ini juga menjadi faktor yang akan membuat rupiah melemah.

“Ini harus berhati-hati karena yang dilawan BI adalah para spekulan, pas kebetulan bersamaan dengan tahun politik. Bisa saja rupiah itu ke Rp16.000 karena permainan spekulan yang sedang membutuhkan dana yang cukup besar,” ujar Ibrahim kepada Bisnis, Kamis (19/10/2023).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Jumat (20/10/2023)?

1. Kurs Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 09.08 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.825 dan harga jual Rp15.845 berdasarkan special rate atau e-Rates. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.690 dengan harga jual Rp15.990

2. Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.05 WIB dengan harga beli Rp15.837 dan harga jual Rp15.857Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.665 dan harga jual Rp16.015

3. Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan kurs dolar rupiah pukul 09.01 WIB, di mana, harga beli dolar AS senilai Rp15.835 dan harga jual Rp15.855 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes, masing-masing harga beli dolar AS Rp15.575 dengan harga jual Rp15.925

4. Kurs Dolar AS di BRI Hari Ini

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 09.12 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.825 dan Rp15.847Sementara, secara TT Counter, pihaknya mematok Rp15.775 dan harga jual Rp15.925.

