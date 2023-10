Rupiah Keok Lagi, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini, Rabu (25/10)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.870 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (25/10/2023). Pergerakan mata uang Asia terpantau bervariasi, namun dolar AS justru terkoreksi pagi ini.

Mengacu data Bloomberg dikutip Rabu, (25/10/2023) pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah 0,13% atau 21 poin ke level Rp15.870 per dolar AS, setelah ditutup menguat pada perdagangan kemarin.

Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau terkoreksi 0,04% ke posisi 106,22 pada pagi ini. Sejumlah mata uang Asia yang masih kebal terhadap dolar AS misalnya, yen Jepang menguat 0,05%, dolar Singapura naik 0,12%, yuan China naik 0,04%, ringgit Malaysia naik 0,11%, dan baht Thailand menguat 0,16%.

Di lain sisi, beberapa mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS pagi ini yakni dolar Hongkong turun tipis 0,01%, dolar Taiwan melemah 0,12%, won Korea turun 0,24%, peso Filipina melemah 0,11%, dan rupee India terkoreksi 0,08%.

Analis pasar mata uang Lukman Leong mengatakan, untuk perdagangan hari ini, Rabu (25/10/2023) diprediksi rupiah akan kembali melemah terbatas dalam kisaran Rp15.800 hingga Rp15.900. Padahal, pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah menguat ke posisi Rp15.849 per dolar AS.

Menurutnya, investor tengah mengantisipasi perilisan data purchasing managers index (PMI) manufaktur AS yang diprediksi akan terkoreksi ke 49,5 per Oktober 2023, turun bila dibandingkan dengan September 2023 yang berada pada level 49,8.

"Saya lihat penguatan hari ini hanya koreksi sesaat dari dolar AS, investor masih menantikan data PDB AS kuartal III pada Kamis (26/10/2023) dan tentunya pidato Ketua The Fed Jerome Powell," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (24/10/2023).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (25/10/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.870 dan harga jual sebesar Rp15.890 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.713 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.013 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.713 16.013

E Rate 15.870 15.890

Bank Notes 15.713 16.013

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp15.863 dan Rp15.883 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.810 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.960 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.810 15.960

E Rate 15.863 15.883

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.853 dan harga jual sebesar Rp15.873 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.625 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.975 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.625 15.975

E Rate 15.853 15.873

Bank Notes 15.625 15.975

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.866 dan Rp15.886.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.775 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.995 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.775 15.995

E Rate 15.866 15.886

Bank Notes 15.775 15.995

