Nalar Sederhana Mencapai Kesuksesan Ala Gunawan Sulistyo

Bisnis.com, JAKARTA - Gunawan Sulistyo Direktur Umum PT Pegadaian membagikan tips sukses sebagai dalam hidup dan karier.

Dalam acara Leaders Day yang digelar di Gedung Wisma Bisnis Indonesia, Kamis 9 November 2023 Gunawan mengatakan jika ada beberapa hal penting untuk mencapai kesuksesan hidup.

Dia memaparkan, ada faktor dan kompetensi yang mempengaruhi hidup dan karier seseorang.

Kompetensi ini dibagi dalam dua yakni yang hard dan soft.

Kompetensi yang hard biasanya disadari berupa skill atau keahlian dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang kedua adalah pengetahuan yakni apa yang diketahui orang tentang sesuatu.

Sedangkan kompetensi soft yang tidak disadari ada empat hal yakni nilai dan peran sosial yaitu citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain. Kedua, citra diri berupa cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Ketiga, sifat atau karakteristis yang relatif abadi pada perilaku seseorang, dan terakhir motif yakni pemikiran dan preferensi yang mendorong seseorang untuk bertindak. Misalnya sifatnya seseorang menjadi pendengar yang baik.

Ke-empat adalah motif berupa pemikiran atau atau preferensi yang mendorong orang untuk bertidak, semisal dia ingin memengaruhi orang lain untuk mencapai target.

"Tips sukses lainnya juga percaya diri, bergerak, memilih pergaulan, dan bagaimana menjadi yang terpilih," ujarnya.

Untuk menjadi orang yang beruntung dan terpilih, juga ada empat hal penting yang harus diingat dan dilakukan.

Pertama, lewat pikiran Anda. "Jaga pikiran kita, karena kita akan menjadi seperti yang ada dalam pikiran kita. Sama dengan istilah we becomes what we think," ujarnya.

Kemudian, katanya, memotivasi dengan kata-kata yang diucapkan pada diri sendiri atau sama dengan mensugesti diri.

Ketiga dengan perbuatan yang Anda lakukan setiap hari untuk mencapai keinginan Anda. Dan yang terakhir adalah mendesain masa depan Anda sendiri. Membayangkan, mencita-citakan dan berupaya mencapai masa depan tersebut.

Bagi Anda yang ingin sukses, menurut Gunawan juga jangan pernah mengucapkan tiga hal tabu dalam hidup.

Yang pertama, mengatakan saya tidak bisa pada diri sendiri. Hal ini akan membuat Anda merasa bahwa Anda memang tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa Anda lakukan. Ini sama saja dengan menyerah sebelum berusaha.

Kedua "Saya tidak mungkin". Ucapan ini bisa menahan usaha Anda mencapai tujuan. "Pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, jika Anda berusaha," tuturnya.

Yang terakhir, dan sangat penting adalah kata "Saya sudah tahu". Ini menunjukkan keangkuhan dan tanda bahwa Anda tidak ingin belajar karena merasa sudah tahu.

Padahal, mungkin ada banyak hal yang tidak ada ketahui dan bisa pelajari dalam hidup ini.

Selain membagikan tips sukses, Gunawan juga menyebutkan dua hal yang membuat orang sulit sukses atau menjadi penghambat kesuksesan.

Pertama, banyak orang yang sulit sukses karena dia tidak tahu bagaimana cara menjadi sukses, tapi karena dia tidak melakukan apa yang sudah dia tahu.

"Semua orang tahu bagaimana cara menjadi sukses, tapi tidak semua orang menjalankannya, sehingga ini menjadi salah satu penghambat sukses itu," paparnya.

Yang kedua, banyak orang salah kaprah dengan pernyataan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Padahal yang benar adalah hasil tidak akan mengkhianati usaha.

Artinya, hasil yang Anda dapatkan merupakan bukti dari usaha yang Anda lakukan selama ini. Bukan sebaliknya.

