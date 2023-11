Semakin Mudah! Kini Bisa Bayar Pakai QRIS BRImo di Singapura

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus fokus terhadap customer experience di setiap layanan nasabah. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, BRI memperluas layanan pembayaran lintas negara (cross-border) dengan memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di negara Singapura melalui Super App BRImo.

QRIS cross-border adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna BRImo untuk dengan mudah melakukan pembayaran di luar negeri dengan memindai kode QR yang tersedia merchant. Dengan fitur ini, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi internasional tanpa kerumitan konversi mata uang.

Terkait hal ini, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, layanan QRIS cross-border ini mencerminkan kesungguhan BRI dalam menghadirkan solusi perbankan yang adaptif terhadap kebutuhan global nasabahnya.

“Kami dengan bangga mempersembahkan layanan QRIS cross-border melalui BRImo yang memungkinkan nasabah untuk leluasa bertransaksi di luar negeri. Tidak perlu membawa banyak uang tunai dan menukarkan uang Rupiah ke Dollar Singapura, cukup pakai BRImo untuk transaksi di beragam merchant sehingga travelling menjadi aman dan nyaman,” ungkap Andrijanto.

Pada tahap awal, layanan QRIS cross-border dari Super App BRImo dapat digunakan untuk bertransaksi di negara Singapura. Nasabah cukup menggunakan BRImo dengan fitur QRIS untuk melakukan pembayaran di merchant yang tersedia SGQR (Singapore Quick Respose Code).

Keunggulan layanan ini tidak hanya terletak pada kemudahan penggunaan, tetapi juga nominal transaksi yang dilakukan langsung dikonversi menggunakan nilai tukar BRI yang kompetitif. Digital Transformation pun terus mendorong perbankan untuk menghadirkan layanan transaksi yang lengkap hanya dengan menggunakan smartphone.

Semakin memanjakan nasabah, BRI juga menyelenggarakan program BRImo FSTVL dengan memberikan poin dalam setiap transaksi finansial nasabah yang dapat ditukarkan dengan voucher hingga undian berhadiah mobil elektrik.

Sebagai informasi, sampai dengan Oktober 2023 aplikasi BRImo pun telah digunakan oleh lebih dari 30,4 juta user dengan volume transaksi tumbuh 60,83% yoy menjadi Rp3.353 triliun dalam 10 bulan. Bahkan, salah satu wujud apresiasi dari industri dalam ajang Editor’s Choice Award 2023, BRImo ditetapkan sebagai “Remittance Service in Mobile Apps of the Year” pada 12 Oktober 2023 lalu.

