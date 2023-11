Rupiah Menguat, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (29/11)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan di tengah momentum pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) saat pejabat bank sentral Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal beragam perihal suku bunga acuan.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (29/11/2023), pada pukul 09.09 WIB rupiah dibuka menguat 0,38% atau 58,5 poin ke Rp15.435 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama turun 0,17% atau 0,18 poin ke 102,569

Mata uang Asia terpantau beragam pada pagi ini. Yen Jepang menguat 0,37%, dolar Hong Kong melemah 0,03%, sedangkan dolar Singapura menguat 0,14%.

Hal ini diikuti dolar Taiwan yang menguat 0,43% diikuti won Korea yang menguat 0,44%, peso Filipina naik 0,16%, rupee India naik 0,04% hingga yuan China menguat 0,17%. Tak hanya itu, ringgit Malaysia juga naik 0,55%, baht Thailand menguat 0,17% dan ringgit Malaysia naik 0,19%.

Mengutip Reuters, Rabu (29/11/2023), dolar AS melemah secara luas pada awal perdagangan Rabu dan mencapai titik terendah terhadap yen dalam lebih dari dua bulan. Dolar AS juga perlahan mendekati level terendah tiga bulan terhadap mata uang utama lainnya, seiring meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga pada awal tahun depan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (29/11/2023)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.13 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.365 dan harga jual sebesar Rp15.385 berdasarkan e-rate.Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.265 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.565 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.400 dan Rp15.490 untuk e-rate.Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.325 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.575 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.380 dan harga jual sebesar Rp15.400 berdasarkan e-rate.Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.225 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.575 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.358 dan Rp15.378.Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.270 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.620 per dolar AS.

