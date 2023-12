Rupiah Dibuka Menguat Awal Pekan, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI

Nilai tukar rupiah dibuka di zona hijau ke posisi Rp15.428 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.428 per dolar AS pada perdagangan awal pekan, Senin (4/12/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,36% atau 56 poin ke posisi Rp15.428 di hadapan dolar AS. Sementara itu, indeks dolar terpantau menguat 0,11% ke level 103.237.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya terpantau bergerak bervariasi cenderung menguat di hadapan dolar AS.

Yen Jepang menguat 0,14%, dolar Taiwan menguat 0,34%, won Korea naik 0,31%, peso Filipina menguat 0,12%, rupee India naik 0,12%, ringgit Malaysia menguat 0,17% dan bath Thailand naik 0,15%. Hanya yuan China yang melemah 0,07%, dolar Singapura turun 0,05% dan dolar Hong Kong melemah 0,01%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah hari ini akan berfluktuatif dan ditutup melemah di rentang Rp15.450- Rp15.520 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan Federal Reserve kemungkinan akan menaikkan suku bunganya dan mungkin mulai melakukan pelonggaran pada pertengahan tahun depan, yang biasanya merupakan faktor negatif terhadap dolar.

Ketidakpastian mengenai potensi perubahan kebijakan The Fed membantu dolar pulih secara tajam dari level terendah sejak pertengahan Agustus. Sementara itu indeks harga PCE yaitu alat pengukur inflasi pilihan The Fed tetap berada di atas target bank sentral sebesar 2% pada Oktober 2023.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (4/12/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.430 dan harga jual sebesar Rp15.450 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.275 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.575 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.275 15.575

E Rate 15.430 15.450

Bank Notes 15.275 15.575

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.455 dan Rp15.545 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.565 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.415 15.565

E Rate 15.455 15.545

