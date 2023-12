Rupiah Dibuka Melemah, Simak Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini, Kamis (7/12)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah ke posisi Rp15.524 pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (7/12/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,20% atau 30,50 poin ke posisi Rp15.524 per dolar AS, sementara itu indeks dolar AS terpantau melemah 0,04% ke level 104.094.

Sementara itu, mata uang kawasan Asia lain bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,28%, dolar Singapura menguat 0,04%, won Korea melemah 0,62%, rupee India menguat 0,07%, yuan China menguat 0,01%, dan bath Thailand melemah 0,13%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini, Kamis (7/12/2023) akan tetap bergerak fluktuatif tetapi kembali ditutup menguat di rentang Rp15.460 – Rp15.550.

Ibrahim menuturkan sentimen datang dari luar negeri di mana data survei bulanan mengenai lowongan kerja, perekrutan, dan pemutusan hubungan kerja di AS atau JOLTs menunjukkan lowongan pekerjaan di AS menurun pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan harapan sekaligus membatasi ruang The Fed untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

“Meskipun pasar yakin bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi, ketidakpastian mengenai kapan tepatnya bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024 masih menjadi faktor utama ketidakpastian,” ujarnya dalam riset hariannya.

Dari dalam negeri, tingkat inflasi pada Desember 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah Natal dan tahun baru, sehingga secara siklus inflasi di akhir tahun cenderung naik terutama pada produk yang sifatnya bahan pangan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (7/12/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.530 dan harga jual sebesar Rp15.550 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.360 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.524 dan Rp15.550 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.315 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

