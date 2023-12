Perbandingan Paylater BCA Vs Bank Mandiri: Limit, Bunga, dan Promo hingga Cara Aktivasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank jumbo yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) kini sudah merilis produk fitur paylater bagi para nasabahnya. Berikut perbandingan limit, tenor hingga cara aktivasinya.

Adapun, Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menjelaskan, Livin’ Paylater memberikan nilai tambah pada ragam produk serta layanan finansial Bank Mandiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya untuk nasabah terpilih dan eligible.

"Belanja apa saja jadi lebih mudah, bayarnya bisa ditunda pakai Livin’ Paylater. Limitnya sampai Rp20 juta tanpa dikenakan biaya admin setiap bulan. Tersedia juga program cicilan tanpa bunga, sangat menguntungkan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/12/2023).

Bahkan, dia menuturkan proses pengajuan Livin’ Paylater sangat cepat, yakni dalam waktu lima menit, nasabah terpilih bisa membuka aplikasi Livin’ dan memilih banner Livin’ Paylater di halaman depan.

Sebelum Bank Mandiri merilis secara luas fitur paylater, produk Paylater BCA sendiri sudah hadir lebih dulu, guna menjadi pilihan lain pembayaran berupa fasilitas kredit yang dapat digunakan melalui scan QRIS di aplikasi myBCA.

Lantas, seperti apa perbandingan limit, tenor hingga cara aktivasinya masing-masing Paylater?

1. Limit dan Tenor

BCA menawarkan limit kredit hingga Rp20 juta pada produk Paylater BCA dengan mekanisme revolving. Kemudian, pilihan tenor cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Adapun, minimal transaksi Rp100.000

Sedangkan, Bank Mandiri memberikan limit kredit hingga Rp20 juta dengan transaksi minimum Rp10.000 Adapun, pilihan jangka waktu cicilan mulai dari 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan.

2. Bunga

BCA memberikan promo khusus bunga hingga 31 Maret 2024 yakni bunga 0% untuk cicilan 1 dan 3 bulan. Lalu, bunga 1,25% untuk cicilan 6 dan 12 bulan. Adapun, suku bunga yang dikenakan BCA pada layanan paylaternya ini adalah 2% flat per bulan.

Sedangkan, di Bank Mandiri, bunga pinjaman yang dikenakan kepada pengguna mulai dari 0% untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian, bunga 1,5% flat per bulan untuk tenor lebih dari 3 bulan.

3. Promo

Paylater BCA memberikan promo khusus hingga 31 Maret 2024, di mana bunga 0% untuk cicilan 1 dan 3 bulan lalu bunga 1,25% untuk cicilan 6 dan 12 bulan.

Sedangkan,sebagai bagian dari peluncuran fitur Livin’ Paylater Bank Mandiri, pengguna bisa menikmati promo menarik “Promo Serba 100”, berupa cashback 100% yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk berbelanja di berbagai merchant mulai dari tanggal 18 hingga 31 Desember 2023.

3. Biaya dan Denda Keterlambatan

BCA mengenakan rincian biaya kepada pengguna layanan paylater seperti biaya pelunasan dipercepat Rp100.000, biaya copy faktur Rp30.000 per copy faktur, lalu biaya meterai Rp10.000 untuk tagihan di atas Rp5 juta. Denda keterlambatan yang dikenakan BCA adalah 3% dari total tagihan.Sedangkan, Bank Mandiri mengenakan biaya admin mulai 0,25% per transaksi dengan catatan biaya tersebut dapat berubah sewaktu-sewaktu, serta biaya denda keterlambatan mulai 4% per bulan dari tagihan tertunggak

4. Cara Aktivasi



Paylater BCA via myBCA



Masuk ke myBCA, pilih menu Paylater

Masuk ke myBCA, pilih menu Paylater Baca syarat dan ketentuannya, kemudian klik checklist pernyataan dan klik Aktifkan

Foto KTP sesuai dengan garis bantu yang disediakan

Foto tanda tangan sesuai garis bantu yang disediakan

Masukkan no rekening

Baca lengkap Syarat dan Ketentuan, kemudian klik Setuju

Masukkan PIN untuk konfirmasi registrasi Paylater

Paylater sudah selesai diajukan

Paylater Bank Mandiri via Aplikasi Livin'

Nasabah Bank Mandiri telah Menerima notifikasi pengajuan Livin’ Paylater

Nasabah Bank Mandiri telah Menerima notifikasi pengajuan Livin’ Paylater Pilih Paylater lalu Aktifkan Sekarang melalui halaman beranda

Atau lihat penawaran yang berada pada menu promo, pilih Lihat Penawaran

Pilih Ajukan Sekarang

Baca syarat dan ketentuan kemudian pilih Saya Setuju

Isi data diri kemudian pilih Lanjutkan

Isi Data Pekerjaan kemudian pilih Lanjutkan

Isi data Keluarga Tidak Serumah kemudian pilih Lanjutkan

Pilih Rekening Pembayaran kemudian pilih Lanjutkan

Konfirmasi data kemudian pilih Kirim Data Pengajuan

Verifikasi Wajah lalu pilih Ambil Selfie

Masukkan PIN Livin'

Pengajuan Livin' Paylater sedang diproses

Notifikasi pengajuan Livin' Paylater Disetujui

