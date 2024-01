Bank Mandiri Rilis Nama Juara Wirausaha Muda Mandiri 2023, Ini Daftar Lengkapnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) mengumumkan pemenang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2023. Terdapat deretan jawara WMM 2023 mulai dari pengusaha produk fashion berbahan limbah hingga pengembang platform daur ulang sampah.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan WMM merupakan program andalan Bank Mandiri yang telah digelar sejak 2007. Gelaran tersebut merupakan wujud konsistensi Bank Mandiri dalam mendukung pengusaha muda di Indonesia.

Dalam gelaran tersebut, Bank Mandiri tidak berhenti pada tahapan kompetisi, tetapi juga memberikan pendampingan, pengembangan usaha, serta promosi nasional dan lokal.

"Wirausahawan muda menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mereka jadi agen perubahan," katanya dalam acara Puncak WMM Award 2023 pada Jumat (19/1/2024) di Surabaya.

Adapun, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan melalui gelaran tahunan itu, Bank Mandiri berupaya mendorong agar pengusaha muda di Indonesia bisa berkembang di kancah nasional maupun global.

"Kita tidak menutup mata dengan kondisi market yang saat ini volatile. Maka perlu pelaku usaha muda agar bersaing di kancah nasional bahkan internasional," ujar Ali.

WMM 2023 dibagi ke dalam empat kategori bisnis yaitu Kategori Boga, Sosial, Teknologi dan Kreatif. Sejak pendaftaran dibuka pada 27 September 2023, WMM telah menjaring 8.290 pendaftar dari seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, terpilih 24 peserta yang lolos ke babak final. Para finalis itu kemudian diuji secara langsung oleh para dewan juri yang terdiri dari Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Founder Cultivar Coffeehouse Wulan Guritno, Founder USS Network Sayed Muhammad, dan CMO Fore Coffee Matthew Adrian.

Dari 24 peserta yang berhasil lolos ke babak final, Arka Irfani terpilih sebagai Best of Best WMM 2023. Dia merintis usaha produk fesyen kekinian bernama Bell Living Lab.

Arka mengembangkan produk fesyen itu dengan memanfaatkan limbah kopi. Bahan limbah itu kemudian disulapnya menjadi produk yang berkelanjutan dan dapat digunakan banyak orang.

Arka pun berhasil membawa pulang hadiah sebesar Rp500 juta. "Saya merasa WMM sangat bermanfaat karena dapat bertemu dengan orang-orang yang inspiratif dan bisa saling kolaboratif," kata Arka.

Selain Arka, terdapat pemenang Best of the Best dari masing-masing kategori business existing. Berikut adalah daftar lengkap para pemenang WMM 2023 Business Existing:

Kategori Boga:

Juara 1: Muhammad Bayu Hermawan dengan bisnis Tambiyaku, yang merupakan perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorgum yang terjangkau.

Juara 2: Redha Taufik Ardias dengan bisnis Sila Artisan Tea, yang merupakan produsen teh yang hadir sejak tahun 2018, dalam misi mengangkat citra produk agri Indonesia untuk kesejahteraan insan tani, “consumer wellness”, dan kelestarian alam Nusantara.

Juara 3: Wiko Puji Susanto dengan bisnis Fishsnack, yang merupakan snack bergizi dari ikan yang hadir untuk memudahkan makan ikan menjadi lebih praktis, diproduksi dari hulu sampai hilir dengan memberdayakan petani ikan.

Kategori Sosial & Lingkungan:

Juara 1: Mohammad Rofiul Ulum dengan bisnis Bintang Songo Indonesia, yang merupakan usaha yang mengutamakan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya Ibu Rumah Tangga di Bidang jasa pengolahan limbah Kayu lapis menjadi Bahan Baku Pembuat Triplek atau Plywood yang berada di Lumajang

Juara 2: Yonatan Soedarto Prasetia dengan bisnis Truly Natural Organic, yang merupakan produk bumbu alami, cocok untuk vegan, non-MSG, non-GMO, tidak mengandung soya, tidak menggunakan bahan pewarna dan seluruh bahan memberdayakan hasil dari para petani.

Juara 3: Arif Rahman Faiza Asri dengan bisnis Nom Nom Herbs & Spices, yang merupakan perusahaan rintisan yang mengembangkan metode, teknologi, dan ekosistem pertanian berkelanjutan dari hulu ke hilir dengan dukungan pembinaan secara langsung kepada para petani.

Kategori Teknologi:

Juara 1: Sandy Wijaya dengan bisnis Ciroes, yang merupakan Circular economy marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli sampah daur ulang untuk bertransaksi dengan mudah, cepat, dan menguntungkan melalui satu platform.

Juara 2: Ratih Rachmatika dengan bisnis SIAB Indonesia, yang merupakan sistem yang mengatasi permasalahan air bersih dari hulu ke hilir mulai dari penemuan sumber mata air, filtrasi air bersih secara otomatis sesuai standar kemenkes, pendistribusian air yang dilakukan secara realtime dan online dengan teknologi Internet of Things (IoT) hanya dengan satu alat (one stop solution).

Juara 3: Benarivo Triadi Putra dengan bisnis Atourin, yang merupakan penyedia katalog inventory desa wisata se-Indonesia yang terdiri dari paket wisata, lokal experience, homestay desa, dan souvenir atau oleh-oleh khas desa wisata.

Kategori Kreatif:

Juara 1: Arka Irfani dengan bisnis Bell Living Lab, yang merupakan bisnis dalam pemanfaatan limbah kopi untuk disulap menjadi produk fashion yang kekinian. Menjadikan bahan tersebut, bahan yang berkelanjutan dan dapat digunakan banyak orang

Juara 2: Evan Nico Kristanto dengan bisnis Locarpet Craft, yang merupakan Produk seni kreatif karpet berbasis di Magelang yang menonjolkan esensi aksesori yang menunjang suasana dalam ruangan melalui seni dan desain untuk interior.

Juara 3: Rafida Nur Aini dengan bisnis Medividi, yang merupakan perhiasan berbahan dasar kuningan dilapisi emas 18 karat yang juga menerima custom order untuk wedding, engagement, dan special occasion lainnya dengan material perak, emas, dan palladium serta berbagai macam batu.

Selain itu, terdapat pula pemenang Business Plan Muhammad Al Faaiz dengan bisnis Yumi “live young & healthy”. Al Faaiz mengembangkan fruit soyghurt drink yang difermentasi dengan biji kedelai, buah-buahan serta bakteri baik yang tinggi akan protein dan probiotik.

