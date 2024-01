Layanan Forex QLola by BRI Buat Transaksi Bisnis Semakin Praktis

QLola by BRI menawarkan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam mengakses informasi terkait foreign exchange

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui platform QLola by BRI menawarkan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam mengakses informasi terkait foreign exchange (forex).



Para pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnis secara global tentu perlu memperhatikan pasar valuta asing atau forex. Forex sendiri merupakan pasar perdagangan mata uang internasional, di mana perdagangan mata uang asing ini dilakukan untuk berbagai tujuan seperti trading, pariwisata, serta bisnis.



Demi memenuhi kebutuhan nasabah, BRI pun menghadirkan fitur unggulan dalam platform QLola by BRI yakni Foreign Exchange yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi real time dari berbagai kurs mata uang asing, produk treasury, serta berita keuangan internasional terbaru.



Berikut penjelasan lengkap mengenai fitur Foreign Exchange QLola by BRI yang bisa Anda jadikan referensi.



Mengenal Fitur Foreign Exchange QLola by BRI



Foreign Exchange QLola by BRI merupakan salah satu fitur unggulan yang dihadirkan BRI guna membantu nasabah korporasi dalam mengakses informasi secara langsung atau real time mengenai kurs mata uang asing, produk treasury, berita keuangan internasional terbaru, serta surat berharga di pasar sekunder.



Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli berbagai mata uang asing dengan Dealer Profesional Treasury BRI, melakukan proses dealing nilai tukar serta settlement. Adapun eksekusi atas transaksi mata uang asing yang sudah disetujui juga dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus datang ke unit kerja BRI sehingga lebih praktis dan cepat.



Fitur Foreign Exchange ini juga memungkinkan nasabah bisa mendapatkan harga jual beli mata uang asing yang kompetitif serta mengeksekusi transaksi tersebut dengan mudah dan efisien. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan nasabah melakukan kalkulasi hedging dan rate dengan sub-fitur kalkulator.



Dengan kalkulasi tersebut, nasabah bisa secara langsung melakukan dealing transaksi QLola by BRI, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian atas volatilitas mata uang di masa depan.



Semua kemudahan ini dapat dilakukan dengan praktis hanya dalam satu platform QLola by BRI.



Sekadar informasi, QLola by BRI sendiri telah terintegrasi dengan baik sehingga para pelaku bisnis dapat memanfaatkan sejumlah fitur unggulan untuk bertransaksi dan mengatur keuangan. Selain Foreign Exchange, QLola by BRI juga dilengkapi dengan sejumlah fitur menarik yang bisa membantu optimalisasi bisnis nasabah antara lain Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Financial Dashboard, Investment Services, Forex, Merchant Monitoring, Facility Limit, dan fitur lainnya.



Itulah ulasan mengenai fitur Foreign Exchange QLola by BRI yang bisa dicoba untuk memudahkan transaksi forex Anda.



