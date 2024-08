Tingkatkan Transaksi Bisnis dengan QLola BRI, Raih Hadiah Menarik!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kemampuan untuk melakukan transaksi bisnis secara efisien dan aman menjadi kunci utama kesuksesan operasional suatu bisnis. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak perusahaan yang beralih ke solusi digital untuk mengelola berbagai aspek operasional, termasuk transaksi keuangan.

Salah satu inovasi terbaru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi bisnis adalah QLola by BRI Internet Banking. Lewat fitur-fitur canggih dan teknologi terkini dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern yang membutuhkan solusi yang cepat dan andal.

Selain itu, melalui QLola by BRI Internet Banking, pelaku bisnis juga bisa mengakses berbagai produk dan layanan BRI dalam satu platform saja. Ya, pelaku bisnis dapat melakukan akses ke berbagai produk BRI hanya dengan satu kali log in atau Single Sign On.

Tak hanya itu, dengan QLola by BRI Internet Banking, pelaku bisnis juga bisa melakukan cek saldo, transfer, pembayaran tagihan dan pajak, dan lainnya.



Layanan itu pun memberikan solusi perbankan yang mudah, modern, aman dan dinamis bagi pengelolaan bisnis nasabah.



Hadirkan Promo Menarik!

Selain menghadirkan fitur-fitur yang dapat membantu kemudahan pelaku bisnis dalam menjalankan operasional usahanya, QLola by BRI Internet Banking pun menghadirkan beragam hadiah menarik yang semakin menguntungkan lewat program Qlola by BRI Internet Banking 2024.

Jika kamu merupakan user baru QLola by BRI Internet Banking pada periode Agustus sampai dengan September 2024, bisa mendapatkan undian berhadiah seperti motor, laptop, logam mulia, dan saldo tabungan Rp2,5 juta.

Pemenang dalam undian berhadiah itu pun terbagi dalam tiga kluster, yakni kluster 1 (Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Yogyakarta), Kluster 2 (Jakarta 1, 2, dan 3, Bandung, Semarang, Banjarmasin), dan Kluster 3 (Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, Manado, Jayapura).

Tak hanya itu, pelaku bisnis juga bisa mendapatkan cashback biaya transaksi selama periode program Qlola Internet Banking 2024. Pelaku bisnis bisa mendapatkan cashback biaya transaksi Rp100.000,-, kuota untuk 1.000 user setiap bulannya dengan reward diberikan kepada user dengan 1.000 transaksi terbanyak setiap bulannya (user aktif). Info lebih lanjut kunjungi : bbri.id/qib2024

Nah, itulah berbagai hadiah menarik jika kamu menjadi nasabah Qlola by BRI Internet Banking, registrasi sekarang dan nikmati kemudahan bertransaksi dari mana saja dan kapan saja!