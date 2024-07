5 Keuntungan Bank Garansi QLola by BRI, Beri Kemudahan Pelaku Usaha

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Fitur Bank Garansi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pasalnya, melalui kerja sama dengan bank, layanan ini bisa membantu menjamin kelangsungan usaha Anda.

Secara umum, Bank Garansi atau jaminan bank merupakan sebuah perjanjian dengan bank yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya. Bank Garansi menjadi sebuah agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi.

Dengan adanya Bank Garansi, pelaku usaha yang menjadi pihak ketiga akan merasa lebih aman dan percaya kepada nasabah. Dengan begitu, transaksi keuangan pun dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mendapatkan Bank Garansi, pelaku usaha harus mengajukan permohonan ke bank. Biasanya, proses pengajuan jaminan bank secara konvensional akan memakan waktu yang relatif cukup lama serta biaya yang tinggi. Namun dengan hadirnya QLola by BRI, layanan Bank Garansi bisa diakses secara lebih mudah dan praktis. Bahkan, pelaku usaha dapat mengajukan jaminan bank dan monitoring secara online.

Keuntungan Bank Garansi QLola by BRI

Director of Wholesale and Institution Business Agus Noorsanto dalam acara Power Lunch - CNBCIndonesia, menyampaikan BRI sejalan dengan terus melakukan transformasi dan inovasi di berbagai produk dan layanan untuk memanjakan nasabah. Salah satunya dengan adanya QL]ola by BRI.

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapat nasabah pelaku usaha melalui hadirnya fitur Bank Garansi pada ekosistem Cash & Trade QLola by BRI. Berikut sejumlah keuntungan yang wajib Anda ketahui.

Fleksibilitas Jaminan

Fitur Bank Garansi QLola by BRI menawarkan kemudahan dalam pengajuan jaminan bank atas beberapa jenis transaksi, antara lain.

Jaminan Penawaran (Bid Bond)

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)

Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

Jaminan Distributor

Jaminan Lainnya

Pelayanan Lebih Cepat

Proses pengajuan Bank Garansi di QLola by BRI lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan Bank Garansi secara konvensional. Sebab, proses pengajuan Bank Garansi ini bisa dilakukan secara online hanya lewat platform QLola by BRI.

Pengajuan Online Tanpa Perlu ke Kantor Bank

Bank Garansi dari QLola by BRI menyediakan fitur pengajuan secara online, seperti E-Application dan Real-Time Status Tracking. Fitur E-Application dapat memudahkan nasabah mengajukan permohonan penerbitan secara online. Dengan begitu, Anda tak perlu datang langsung ke unit kerja BRI yang melayani penerbitan bank garansi ini.

Ada pula fitur Real-Time Status Tracking yang akan memudahkan nasabah dalam memantau proses penerbitan bank garansi secara transparan dan real-time. Kedua fitur ini dapat membantu pelaku usaha mengurus permohonan jaminan dari bank dengan lebih ringkas dan cepat, tanpa harus repot pergi ke kantor cabang.

Biaya Lebih Kompetitif

Pemanfaatan Bank Garansi di QLola by BRI dapat meminimalisasi risiko dan kecurangan dengan proses administrasi yang diotomatisasi dan disederhanakan. Selain itu, fitur ini juga menawarkan biaya penerbitan Bank Garansi yang lebih kompetitif dan kompatibel dengan sistem-sistem perusahaan dan bank mitra. Biaya jaminan bank juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.

Format Disesuaikan dengan Kebutuhan

Terakhir, QLola by BRI menawarkan format Bank Garansi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Format jaminan bank dari QLola by BRI dapat disesuaikan dengan jenis transaksi, persyaratan pihak ketiga, serta kebutuhan nasabah.

Itulah sederet keunggulan dan manfaat yang bisa Anda dapatkan. Manfaatkan fitur Bank Garansi di QLola by BRI untuk usaha Anda.

