Rupiah Hampir Rp16.000, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (26/1)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.830 di hadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (26/1/2024).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.29 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,03% atau 4 poin ke level Rp15.830 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam juga ikut melemah 0,10% ke level 103,468.

Pada pagi ini, mata uang kawasan Asia yang kebal terhadap dolar AS, misalnya yen Jepang yang menguat 0,03%, lalu dolar Hong Kong menguat 0,01%, disusul oleh dolar Singapura yang menguat 0,01%

Kemudian dolar Taiwan menguat 0,14%, won Korea menguat 0,17%, peso Filipina naik 0,26%, rupee India menguat 0,02%, lalu ringgit Malaysia menguat 0,01% dan baht Thailand naik 0,24%. Sebaliknya, hanya yuan China yang melemah 0,04%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, fokus pasar beralih ke data utama PDB kuartal IV/2023 AS yang dirilis pada Kamis (25/1/2024) waktu setempat, yang diperkirakan menunjukkan penurunan pertumbuhan.

"Namun, perekonomian AS juga diperkirakan akan tetap unggul dibandingkan negara-negara maju," tulis Ibrahim dalam riset, Jumat (26/1/2024).

Adapun sebelumnya, produk domestik bruto (PDB) AS meningkat 4,9% pada kuartal III/2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).

Ibrahim mengatakan, peringatan The Fed, ditambah dengan inflasi yang kuat dan pembacaan pasar tenaga kerja, membuat para pelaku pasar terus melepaskan spekulasi bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya paling lambat pada Maret 2024.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (26/1/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.828 dan harga jual sebesar Rp15.848 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.665 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.965 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.21 WIB masing-masing sebesar Rp15.810 dan Rp15.835 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.785 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.935 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.805 dan harga jual sebesar Rp15.825 berdasarkan e-rate.

Sedangkan, untuk bank notes, Bank Mandiri terpantau masih menetapkan bank notes sesuai dengan kemarin, di mana harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.816 dan Rp15.836.

Untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.650 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.000 per dolar AS.

