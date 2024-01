Kinerja Keuangan Kuat, Tugu Insurance Banjir Apresiasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai penghargaan prestisius berhasil diraih PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) di awal tahun 2024 serta sepanjang tahun 2023 lalu. Hal ini menunjukan kinerja nyata emiten Anak BUMN PT Pertamina Persero di industri asuransi Tanah Air.

Awal tahun 2024 ini sebagai permulaan Emil Hakim, Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance didapuk oleh Warta Ekonomi untuk yang ketiga kalinya sebagai Best Performance Chief Financial Officer in Optimizing Business Lines Performance to Reach Profitability, kategori General Insurance dalam ajang Indonesia Best CFO Awards 2024 atas konsistensi kinerjanya yang dinilai mampu mempertahankan pertumbuhan perseroan secara baik.

Emil Hakim menyampaikan bahwa sebagai CFO turut memiliki peran penting untuk tetap membawa perusahaan terus beradaptasi dengan berbagai tuntutan inovasi demi keberlangsungan operasional bisnis perusahaan.

"Apresiasi ini menjadi tambahan semangat Tugu Insurance untuk terus dapat berinovasi dalam memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian nasional dari sektor perasuransian, untuk itu kami berusaha meningkatkan kemanfaatan atas eksistensi Tugu Insurance baik bagi segenap Shareholders maupun Stakeholders " jelas Emil.

Adapun di akhir penghujung 2023 lalu, Tugu Insurance juga mengantongi penganugerahan sebagai TOP 20 Financial Institution Awards 2023 dari majalah Digital The Finance Infobank dan meraih dua penghargaan bergengsi. Antara lain, The Best Performing General Insurance 2023 Based on Financial Performance 2020-2022 untuk kategori General Insurance Category With Premium Gross Above Rp2,5 Trillion serta Emil Hakim sebagai Best Chief Financial Officer (CFO) 2023 in Financial Institutions 2023 untuk General Insurance Category With Premium Gross Above Rp2,5 Trillion.

Sementara penghargaan lainnya turut diraih Tugu Insurance sebagai Indonesia Best 50 Financial Institution Awards 2023 yang digelar untuk tahun kelima oleh The Iconomics. Dimana, Tugu Insurance berhasil menyabet penghargaan sebagai Best Social Contribution Reputation Award untuk kategori General Insurance > 10 Triliun. Adapun predikat ini diberikan kepada perusahaan finansial dengan reputasi kontribusi sosial tertinggi pada kategorinya.

The Iconomics juga mengapresiasi Emil Hakim sebagai Most Popular CFO 2023. Penilaiannya pun dilakukan melalui kajian media monitoring dan riset The Iconomics. Dimana mengukur jumlah keywords penelusuran person CFO hingga perusahaan terkait dari periode 2022 hingga kuartal III tahun 2023. Kemudian hasilnya dilakukan penyeleksian berdasarkan tingkat Related News hingga Sentiment News. Semakin tinggi hasil dari penilaian tersebut maka semakin merepresentasikan tingkat popularitas dari CFO dari perusahaan.

Emil menjelaskan bahwa prestasi ini tak lepas dari hasil kerja keras segenap insan #Tuguers maupun dukungan kepercayaan para pelanggan, adapun Tugu Insurance telah mencatatkan RBC 569,8℅ jauh di atas ketentuan batas minimun OJK yakni 120℅per TW3/2023 serta sejak 2016 memiliki Global Rating dengan predikat "A-" dari AMBest.

