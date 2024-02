Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI (22/2) Usai BI Rate Ditahan 6%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah ke level Rp15.655, Kamis (22/2/2024), atau setelah Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6%.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 20 poin atau 0,13% menuju level Rp15.655 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,08% menuju posisi 103,92.

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yuan China, semisal, menguat sebesar 0,03%, diikuti won Korea yang naik 0,25%. Sementara, yen Jepang mencatatkan pelemahan sebesar 0,01%, rupee India turun 0,01%, dan baht Thailand melemah 0,14%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen hari ini datang dari investor yang mengabaikan data inflasi harga konsumen dan produsen AS yang lebih tinggi dari perkiraan untuk Januari 2024.

Hal tersebut karena data inflasi harga konsumen dan produsen AS dipengaruhi oleh penyesuaian musiman dan tidak menunjukkan adanya tekanan harga baru.

"Hal ini akan membuat The Fed berada di jalur yang tepat untuk mulai memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang," tulis Ibrahim, dikutip Kamis (22/2/2024).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (22/2/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.630 dan harga jual sebesar Rp15.650 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.495 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.07 WIB masing-masing sebesar Rp15.632 dan Rp15.655 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.575 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.725 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.635 dan harga jual sebesar Rp15.655 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.400 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.631 dan Rp15.651.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.465 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.815 per dolar AS.

