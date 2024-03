Kurs BCA, BRI & BNI Hari Ini (21/3), Usai The Fed & BI Kompak Tahan Suku Bunga

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI & BNI pada (21/3) setelah The Fed & BI tahan suku bunga acuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan pada Kamis (21/3/2024) usai Federal Reserve (The Fed) menahan suku bunga acuan pada level 5,25%-5,5% serta Bank Indonesia (BI) yang menjaga suku bunga acuan di level 6%

Mengutip data Bloomberg, rupiah menguat 0,45% atau 70,5 poin menuju level Rp15.652 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS justru melemah 0,17% menjadi 103,216

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia dibuka menguat. Yen Jepang misalnya menguat 0,54% diikuti dolar Hong Kong yang mengalami penguatan 0,02%. Kemudian dolar Singapura naik 0,19%

Kenaikan ini diikuti oleh dolar Taiwan yang naik 0,26%, won Korea menguat 0,84% dan peso Filipina yang menguat 0,33%

Yuan China juga menguat 0,01%, disusuk ringgit Malaysia yang menguat 0,62% dan baht Thailand naik 0,04%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan saat ini pasar terfokus pada kesimpulan pertemuan Fed pada Rabu (21/3/2024), di mana bank sentral kembali mempertahankan suku bunganya.

“Para pedagang mengkhawatirkan potensi sikap hawkish dari bank sentral, mengingat inflasi yang tercatat lebih tinggi dari perkiraan selama dua bulan terakhir,” kata dia dalam riset harian, Rabu (20/3/2024).

Untuk diketahui, The Fed memutuskan mempertahankan kisaran target suku bunga acuan federal fund rate (FFR) pada level 5,25% - 5,5%. Meskipun demikian, para pengambil kebijakan mengindikasikan pemangkasan suku bunga pada akhir 2024.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI dan BNI hari ini, Kamis (21/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.655 dan harga jual sebesar Rp15.675 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.525 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.825 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp15.665 dan Rp15.685 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.615 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.658 dan Rp15.678.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.500 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

