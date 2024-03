Merajut Sinergi Bisnis di Kawasan Pusat Perbelanjaan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai bagian dari Podomoro City, Central Park Mall yang berdiri di atas lahan seluas 188.077 m2 menjadi rujukan bagi masyarakat urban yang ingin menuju Jakarta Barat. Mall ini menyasar konsumen menengah atas dengan menghadirkan beragam tenant seperti SOGO, Transmart, CGV, Celebrity Fitness dan Fun World.

Belum lagi tenant food and beverage seperti Union, Starbucks, Dragon Hotpot, Burger King, Sushi Tei, Kintan Buffet, Georgia dan masih banyak lagi. Sejak awal didirikan hingga saat ini, Central Park sendiri pernah dianugerahi oleh Asia Pacific Property Awards 2011 yang saat itu bekerja sama dengan Bloomberg Television sebagai Highly Commended Retail Development in Asia Pacific dan Best Retail Development in Indonesia.

Ekosistem bisnis di sekitar Central Park Mall sangat lengkap, sehingga selalu menjadi daya tarik masyarakat di sekitar Jabodetabek dan luar daerah setiap hari. Berdasarkan catatan dari aplikasi PeduliLindungi, pusat perbelanjaan yang terletak di Jakarta Barat ini masuk dalam lima besar mall yang banyak dikunjungi masyarakat Jakarta. Pada saat hari kerja (weekdays) 2023, rata-rata jumlah pengunjung mall ini sekitar 100.000—110.000 orang, sedangkan saat akhir pekan (weekend) jumlah pengunjung meningkat menjadi di atas 120.000 orang.

Dalam dunia usaha yang dinamis, kemampuan untuk mengelola keuangan dengan efektif merupakan kunci keberlanjutan dan pertumbuhan. Tantangan ini dirasakan tidak hanya oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tapi juga oleh entitas bisnis skala besar, seperti yang ada di Central Park Mall.

Banyaknya tenant, merchant, dan area bermain, membuat mal kerap dijadikan tempat berkumpul keluarga, hang out, liburan, bahkan arisan. Karena itu, mall juga ingin memberikan banyak kemudahan berbelanja bagi pelanggannya.

Kini tak perlu membawa uang banyak. Tinggal gesek, produk yang diinginkan langsung ada genggaman. Selain itu, nasabah bank pun juga dapat memperoleh benefit dari kerja sama dengan mall, seperti promo potongan harga.

Karena itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) mengumumkan kerja sama bersama Central Park Mall. “Kerja sama antara Danamon dan Central Park Mall bermakna strategis dalam meningkatkan awareness masyarakat tentang brand Danamon semakin kuat,” ucap Hafid Hadeli, Wakil Direktur Utama, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan strategi bank ini untuk memfokuskan investasi di bidang infrastruktur teknologi informasi (IT) dan Digital, Branding, kapabilitas sumber daya manusia, serta jaringan cabang..

Danamon akan berperan sebagai mitra strategis dalam berbagai event yang diadakan oleh Central Park Mall sepanjang periode kerja sama, termasuk event saat hari-hari perayaan besar di Indonesia seperti Ramadan, Natal, dan Imlek 2025.

