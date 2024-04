Kurs Rupiah di BCA, BRI dan Bank Mandiri Hari Ini (2/4/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah setelah melihat data BPS yang menunjukkan kenaikan inflasi pada perdagangan Selasa (2/4/2024).

Berdasarkan Bloomberg pukul 09.25 WIB, rupiah dibuka melemah 0,42% atau 67,5 poin ke Rp15.962 per dolar AS. Sementara, indeks dolar AS menguat 0,02% ke level 105,036

Bersamaan dengan rupiah, yen Jepang melemah 0,07% lalu dolar Singapura melemah 0,05% diikuti dolar Taiwan yang turun 0,31%, won Korea 0,33% dan peso Filipina 0,18%

Selanjutnya, rupee India ikut melemah 0,03%, yuan China turun 0,04% ringgit Malaysia melemah 0,38% dan baht Thailand turun 0,26%

Sedangkan, dolar Hong Kong menjadi satu-satunya mata uang yang menguat 0,01%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif dengan risiko ditutup melemah pada rentang Rp15.880 - Rp15.940.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada Maret 2024 meningkat menjadi sebesar 3,05% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari bulan sebelumnya. Inflasi tahunan Maret 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Februari 2024, inflasi tercatat sebesar 2,75% yoy.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hari ini, Selasa (2/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual sebesar Rp15.970 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.785 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.085 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.06 WIB masing-masing sebesar Rp15.955 dan Rp15.975 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.890 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.040 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.925 dan harga jual sebesar Rp15.945 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.700 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.050 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel