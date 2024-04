Jadwal Penukaran Uang di Bank Indonesia Jelang Lebaran 2024 di Jateng, Jatim, Hingga Jabar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali menggelar penukaran uang Rupiah hari ini pekan ini Senin (1/4/2024) hingga Jumat (5/4/2024) melalui kas keliling jelang hari raya Idulfitri. Lokasi penukaran uang Bank Indonesia ini tersebar di berbagai wilayah.

Layanan penukaran uang di Pulau Jawa misalnya, tersebar di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Banten, hingga Jawa Timur (Jatim). Sementara itu, untuk DKI Jakarta, Bank Indonesia sudah tidak melayani penukaran uang melalui kas keliling setelah menggelar acara besar di Istora Senayan pekan lalu.

Untuk diketahui, tingkat penukaran uang ke pecahan-pecahan kecil meningkat jelang hari raya Idulfitri. Uang yang telah ditukar tersebut nantinya akan dibagi-bagikan kepada sanak saudara saat Lebaran tiba.

Layanan ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai.

Sebelumnya, masyarakat harus mengisi data diri dan keterangan di situs PINTAR BI agar dapat menukarkan uangnya melalui kas keliling. Masyarakat nantinya dapat memiliki sendiri lokasi penukaran yang tersedia pada website PINTAR BI.

Terdapat sejumlah syarat untuk dapat menukarkan uang melalui kas keliling. Diantaranya:

Penukaran hanya dapat dilakukan pada tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan.

Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital/cetak

Penukar yang akan melakukan penukaran uang Rupiah melalui kas keliling harus membawa uang Rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan.

Uang Rupiah yang akan ditukarkan telah dipilah dan dikemas dengan ketentuan:a.Uang Rupiah dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah, dan dipisahkan antara uang Rupiah yang masih layak edar dengan uang Rupiah tidak layak edar.b.Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengelompokkan atau menggabungkan uang Rupiah.



Berikut jadwal dan lokasi penukaran uang baru di Pulau Jawa pada pekan ini (1-5/4/2024).



Lokasi Layanan Tukar Uang di Banten hari ini dan besok (1-2 April 2024):

1. KAB. LEBAK ALUN ALUN RANGKASBITUNG ALUN ALUN RANGKASBITUNG KEC. RANGKASBITUNG KAB.LEBAK, Pukul: 11:00 - 12:00 WIB

2. KAB. PANDEGLANG Alun-alun kabupaten Pandeglang Jl. Term. Abdul Halim, Pandeglang, kec. Pandeglang, Kab Pandeglang, Banten 42211, Pukul: 11:00 - 12:00 WIB

3. KOTA CILEGON Alun-alun Kota Cilegon Jl. Jend Sudirman, Ramanuju Banten 42431, pukul: 11:00 - 12:00 WIB

Lokasi Layanan Tukar Uang di Bank Indonesia wilayah DKI Jakarta

Tidak ada jadwal penukaran uang di DKI Jakarta hari ini.



Lokasi Layanan Tukar Uang Jawa Tengah

Untuk hari ini, (1/4/2024), Bank Indonesia menyebutkan kuota penukaran uang sudah habis.

Sedangkan jadwal penukaran uang di Kas Keliling Bank Indonesia pada Selasa (2/4/2024) yakni di:

1. KAB. PURBALINGGA MAL PELAYANAN PUBLIK PURBALINGGA JL. RAYA MAYJEN SUNGKONO, SELABAYA, KEC. KALIMANAH, KABUPATEN PURBALINGGA pukul: 10:00 - 10:30 WIB

2. KAB. BANJARNEGARA MAL PELAYANAN PUBLIK BANJARNEGARA JL. DIPAYUDA NO.15 C, KRANDEGAN, BANJARNEGARA pukul:10:00 - 10:30 WIB

3. KOTA TEGAL SAMSAT KOTA TEGAL DEBONG LOR, KECAMATAN TEGAL BARAT, TEGAL pukul: 12:00 - 13:00 WIB

4. KAB. CILACAP MAL PELAYANAN PUBLIK CILACAP JL. GATOT SUBROTO NO.268 LANTAI 2, KARANG LOR, GUNUNGSIMPING, KEC. CILACAP TENGAH, KABUPATEN CILACAP pukul: 10:00 - 10:30 WIB

5. KAB. BANYUMAS MAL PELAYANAN PUBLIK BANYUMAS JL. DR. ANGKA NO.45, KARANGKOBAR, SOKANEGARA, KEC. PURWOKERTO TIM., KABUPATEN BANYUMAS pukul: 10:00 - 10:30 WIB

6. KAB. CILACAP LAPANGAN SUNAN KALIJAGA Penatusan, Kuripan Kidul, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap pukul: 10:30 - 11:00 WIB

7. KAB. BANYUMAS KANTOR KECAMATAN KEMBARAN Jl. Raya Kembaran - Purwodadi, Larangan, Kembaran, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas (Kuota Habis)

8. KAB. SRAGEN Rest Area KM 519 A Sragen Rest Area KM 519 A Sragen pukul:11:30 - 12:00 WIB

9. KAB. CILACAP MAL PELAYANAN PUBLIK CILACAP JL. GATOT SUBROTO NO.268 LANTAI 2, KARANG LOR, GUNUNGSIMPING, KEC. CILACAP TENGAH, KABUPATEN CILACAP pukul:11:30 - 12:00 WIB

10. KAB. BANYUMAS KANTOR KECAMATAN KEMBARAN Jl. Raya Kembaran - Purwodadi, Larangan, Kembaran, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas (Kuota Habis)

11. KAB. BANYUMAS MAL PELAYANAN PUBLIK BANYUMAS JL. DR. ANGKA NO.45, KARANGKOBAR, SOKANEGARA, KEC. PURWOKERTO TIM., KABUPATEN BANYUMAS pukul: 11:30 - 12:00 WIB

12. KAB. PURBALINGGA MAL PELAYANAN PUBLIK PURBALINGGA JL. RAYA MAYJEN SUNGKONO, SELABAYA, KEC. KALIMANAH, KABUPATEN PURBALINGGA pukul:11:30 - 12:00 WIB

13. KAB. BANJARNEGARA MAL PELAYANAN PUBLIK BANJARNEGARA JL. DIPAYUDA NO.15 C, KRANDEGAN, BANJARNEGARA pukul: 11:30 - 12:00 WIB

Lokasi penukaran uang melalui kas keliling Bank Indonesia di Jawa Tengah pada Rabu (3/4/2024)

1. KOTA TEGAL SAMSAT KOTA TEGAL DEBONG LOR, KECAMATAN TEGAL BARAT, TEGAL 03/04/2024 pukul:12:00 - 13:00 WIB

2. KOTA SURAKARTA Terminal Tirtonadi Surakarta Jalan Ahmad Yani, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, 03/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

3. KAB. BANYUMAS TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO KARANGGAYAM, TELUK, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KABUPATEN BANYUMAS 03/04/2024 (Kuota Habis)

4. KAB. BANYUMAS TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO KARANGGAYAM, TELUK, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KABUPATEN BANYUMAS 03/04/2024 (Kuota Habis)

5. KOTA TEGAL SAMSAT KOTA TEGAL DEBONG LOR, KECAMATAN TEGAL BARAT, TEGAL 04/04/2024 pukul:12:00 - 13:00 WIB

Lokasi penukaran uang di Bank Indonesia melalui Kas Keliling untuk Jawa Tengah pada Rabu (3/4/2024)

1. KOTA SURAKARTA Komplek Balaikota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman No.2, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, 04/04/2024, pukul: 10:30 - 11:30 WIB

2. KOTA SURAKARTA Komplek Balaikota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman No.2, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, 05/04/2024 pukul: 10:30 - 11:30 WIB

Jadwal Penukaran BI Keliling di Jawa Barat Senin (1/4/2024):

1. KOTA BANDUNG BANK INDONESIA Jl. Braga No. 108 Bandung, ukul: 11:30 - 12:00 WIB

2. KAB. CIREBON REST AREA KM 207A TOL PALIKANCI (ARAH JAWA), Jalan Tol Palimanan-Kanci (arah Kanci), Cirebon, Jawa Barat 45173, 01/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

3. KOTA BANDUNG PASAR SEDERHANA JL. JURANG NO. 1 01/04/2024

10:30 - 11:30 WIB

4. KOTA CIREBON, GRAGE CITY MALL CIREBON, Jl. Jend. Ahmad Yani, Cirebon 45113, 01/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

5. KAB. BANDUNG BARAT ALUN-ALUN LEMBANG Jl. Raya Lembang, Kayuambon 01/04/2024, Kuota Habis

6. KAB. SUMEDANG ALUN-ALUN SUMEDANG Jl. Prabu Geusan Ulun 01/04/2024, pukul: 13:00 - 13:30 WIB

7. KAB. PANGANDARAN HALAMAN KANTOR BKPD PANGANDARAN JL. MERDEKA NO 269 PANANJUNG KEC. PANGANDARAN 01/04/2024, pukul: 14:00 - 15:00 WIB

Jadwal Penukaran Uang di Kas Keliling Bank Indonesia di Jawa Barat, Selasa (2/4/2024)

1. KOTA BANDUNG BANK INDONESIA Jl. Braga No. 108 Bandung 02/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

2. KAB. SUMEDANG TAMAN ENDOG SUMEDANG Jl. Mayor Abdurahman, 02/04/2024, pukul: 11:00 - 12:00 WIB

3. KAB. CIREBON REST AREA KM 207A TOL PALIKANCI (ARAH JAWA) Jalan Tol Palimanan-Kanci (arah Kanci), Cirebon, Jawa Barat 45173, 02/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

4. KOTA CIREBON GRAGE CITY MALL CIREBON Jl. Jend. Ahmad Yani, Cirebon 45113, 02/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

5. KAB. KARAWANG REST AREA KM 57 TOL JAKARTA-CIKAMPEK JLN TOL JAKARTA- CIKAMPEK, KARAWANG -JAWA BARAT, 02/04/2024, pukul: 14:00 - 15:00 WIB

6. KOTA SUKABUMI ALUN-ALUN SUKABUMI Jl. Alun-Alun Utara No.4b, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111 02/04/2024, pukul: 13:30 - 14:00 WIB

Jadwal Penukaran Uang di Kas Keliling Bank Indonesia di Jawa Barat, Rabu (3/4/2024)

1. KAB. KARAWANG REST AREA KM 57 TOL JAKARTA-CIKAMPEK JLN TOL JAKARTA- CIKAMPEK, KARAWANG -JAWA BARAT 03/04/2024, pukul: 13:00 - 14:00 WIB

2. KOTA SUKABUMI PASAR PELITA SUKABUMI Jl. St. Tim. Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, 03/04/2024, pukul: 11:00 - 12:00 WIB

3. KOTA TASIKMALAYA ALUN ALUN TAMAN KOTA TASIKMALAYA Jl. K. H. Z. Mustofa, Empangsari, Cihideung, Tasikmalaya, 03/04/2024, pukul: 11:00 - 12:00 WIB

4. KAB. CIREBON REST AREA KM 207A TOL PALIKANCI (ARAH JAWA) Jalan Tol Palimanan-Kanci (arah Kanci), Cirebon, Jawa Barat 45173, 03/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

5. KOTA BANDUNG REST AREA KM 147A Jl. Raya Bandung-Garut Bypass Cicalengka, Derwati, Rancasari, 03/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

6. KOTA CIREBON GRAGE CITY MALL CIREBON Jl. Jend. Ahmad Yani, Cirebon 45113, 03/04/2024, pukul: 11:30 - 12:00 WIB

