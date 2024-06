Superbank Masuk Aplikasi Grab, Bagaimana dengan OVO?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital Superbank telah merilis fitur pembukaan rekening hingga tabungan di aplikasi Grab tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Lantas, seperti apa posisi antara OVO dan Superbank ke depan?

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menjelaskan bahwa posisi keduanya tidaklah bersaing. Sebaliknya, Superbank bersama OVO terus bekerja sama dan melakukan integrasi secara mendalam.

“Kita enggak saling berkompetisi, tapi berkolaborasi. Nanti, berikutnya kita juga akan berintegrasi menyeluruh dengan OVO langsung. OVO [yang termasuk dalam bagian Grab] 100% behind [dukung] Superbank,” ujarnya kepada awak media usai agenda The New Way of Banking with Superbank, Rabu (19/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Chief Business Officer Superbank Sukiwan juga menegaskan integrasi antara OVO dan Superbank bukan merupakan proses merger. Artinya, kedua entitas tersebut tidak akan bergabung menjadi satu perusahaan tunggal.

Dia juga memastikan OVO akan tetap ada di aplikasi Grab. Justru, integrasi antara fitur OVO dan Superbank dinilai bakal memberikan layanan lebih untuk para pengguna.

"Selalu ada pola kerja sama yang lebih baik untuk bisa memberikan fitur terbaik kepada nasabah. Karena fitur bank itu kan jauh lebih banyak dibanding fitur yang sudah ada saat ini," ucapnya.

Menurut Sukiwan, saat ini OVO dan Grab adalah satu kesatuan. Dia juga mengungkapkan Grab sebagai pemegang saham Superbank telah melihat beragam peluang kerja sama dan integrasi yang bisa dijajaki antara bank dan OVO sebagai alat pembayaran.

"Jadi, di sini bukan kompetisi. Kita melihat bahwa ada nasabah yang cocok pakai fasilitas A dan ada nasabah yang cocok pakai fitur bank, jadi itu yang kita fokuskan," ujarnya.

Adapun, Superbank fokus memberikan kemudahan bagi jutaan pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, dan menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran langsung di aplikasi Grab.

Pengguna yang membuka rekening Superbank melalui aplikasi Grab bakal mendapatkan bunga tabungan sebesar 6% per tahun yang dapat dicairkan kapanpun. Hal ini menawarkan kesempatan bagi pengguna untuk menabung dengan lebih efisien dan menguntungkan.

Peluncuran ini merupakan langkah signifikan Superbank dalam memperluas akses finansial yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat, serta mendukung inklusi keuangan secara lebih luas.

Saat ini Superbank juga menawarkan Pinjaman Atur Sendiri (PAS) kepada pengguna Grab terpilih secara bertahap.

PAS merupakan pinjaman digital tanpa agunan yang mudah diajukan dalam hitungan menit, dengan limit kredit dan tenor yang fleksibel serta informasi bunga dan biaya yang transparan bagi nasabah.

Didukung oleh pemimpin industri di sektor teknologi, media, dan keuangan seperti Grab, Grup EMTEK, Singtel, dan KakaoBank, Superbank terus mengintegrasikan teknologi dalam layanan finansial dalam produk serta layanannya.

