Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Saat Rupiah Menguat Hari Ini, Rabu (3/7)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (3/7/2024). Pada saat yang sama, mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar AS pagi ini.

Mengacu pada data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat 0,08% atau 13 poin ke level Rp16.383 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik tipis 0,02% ke posisi 105,73.

Sebagian besar mata uang Asia terpantau melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,12%, dolar Singapura turun 0,04%, dolar Taiwan melemah 0,03%, won Korea turun 0,18%, dan peso Filipina melemah 0,02%. Selain itu, yuan China terkoreksi 0,03%, rupee India melemah 0,07%, dolar Hongkong stagnan, dan baht Thailand turun 0,12%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan bahwa pada perdagangan hari ini, Rabu (3/7/2024), rupiah akan berfluktuasi namun diperkirakan akan ditutup melemah di rentang Rp16.380 - Rp16.470 per dolar AS. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pergerakan dolar dan rupiah dipengaruhi oleh data utama nonfarm payrolls bulan Juni yang akan dirilis pada hari Jumat. Data tersebut diharapkan memberikan lebih banyak wawasan mengenai pasar tenaga kerja, yang juga menjadi pertimbangan utama bagi The Fed dalam memutuskan kebijakan suku bunga.

Berikut adalah kurs jual beli dolar AS di beberapa bank besar pada Rabu (3/7/2024):

Kurs dolar di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.41 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.373 dan harga jual sebesar Rp16.393 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.235 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.535 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.28 WIB masing-masing sebesar Rp16.375 dan Rp16.399 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.480 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.370 dan harga jual sebesar Rp16.390 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.368 dan Rp16.388.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.373 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.393 per dolar AS.