Kurs Dolar AS dan Yen di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 15 Agustus 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini. Sementara itu nilai tukar yen Jepang berdasarkan data Bloomberg berada pada level 147,47 pada pukul 09.53 WIB.

Berdasarkan data, rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,36% atau 56 poin ke posisi Rp15.619 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 0,09% ke posisi 102,475.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Baht Thailand melemah 0,22%, won Korea melemah 0,22%, ringgit Malaysia melemah 0,31%, dan yuan China melemah 0,31%.

Lalu, peso Filipina melemah 0,11%, dolar Taiwan melemah 0,04%, dolar Singapura melemah sebesar 0,14%, dolar Hong Kong melemah sebesar 0,02% dan yen Jepang melemah 0,10%. Sedangkan, rupee India jadi satu-satunya yang menguat 0,03%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya memprediksi untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun akan ditutup menguat direntang Rp15.600-Rp15.710.

Dia mengatakan pada perdagangan kemarin (14/8), mata uang rupiah ditutup dengan menguat tajam 157,5 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 160 poin dilevel Rp15.675 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.832,5.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan ekonomi global mengalami tekanan, di antaranya yang paling kentara adalah kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang dikabarkan terancam resesi.

Hal itu dikarenakan para pelaku pasar keuangan memperkirakan AS bakal mengalami hard landing usai mengalami inflasi yang tinggi. Inilah yang terjadi pada pekan lalu, yang menunjukkan volatilitas besar dari sisi ekonomi AS dan pengaruhnya ke seluruh dunia.

Sementara, kondisi perekonomian di Eropa masih terpantau rentan, karena sentimen geopolitik serta perang antara Ukraina dan Rusia.

Kemudian, perekonomian China mengalami pertumbuhan yang melambat pada kuartal II/2024 pada angka 4,7%, di antaranya karena masalah pinjaman dalam negeri yang besar.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.52 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.655 dan harga jual sebesar Rp15.675 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Nilai tukar yen Jepang terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp106,11 untuk beli dan Rp106,35 kurs jual. Sementara, kurs yen Jepang untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp104,04 untuk beli dan Rp108,08 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.45 WIB masing-masing sebesar Rp15.653 dan Rp15.860 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.595 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.745 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli yen Jepang sebesar Rp106 dan harga jual sebesar Rp106,55 berdasarkan e-rate. Kurs yen Jepang di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp104,89 untuk beli dan Rp107,59 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.645 dan harga jual sebesar Rp15.665 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs yen Jepang untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp106,12 dan jual Rp109,33.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.658 dan Rp15.678.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.505 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.855 per dolar AS.

Sementara, special rate di BNI untuk yen Jepang adalah Rp104,94 untuk beli dan Rp107,52 untuk jual.