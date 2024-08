Kurs Dolar AS dan Ringgit di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 19 Agustus 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (19/8/2024). Sementara itu, berdasarkan Bloomberg nilai tukar ringgit Malaysia berada pada level 4.386 pada pukul 09.57 WIB.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,43% atau 68 poin ke posisi Rp15.625 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,09% ke posisi 102,215.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,12%, baht Thailand menguat 0,30%, won Korea menguat 0,88%, dolar Singapura menguat sebesar 0,24%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, ringgit Malaysia menguat 1,11%, dan yuan China menguat 0,12%.

Selanjutnya, peso Filipina menguat 0,46%, dolar Taiwan menguat 0,58%, dan rupee India justru stagnan 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa mata uang rupiah untuk perdagangan Senin (19/8) akan ditutup menguat pada rentang Rp15.640-Rp15.720.

Sementara itu, dia menyatakan bahwa perdagangan akhir pekan lalu, mata uang rupiah ditutup menguat 6,5 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 25 poin pada level Rp15.693 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.699,5.

The Fed diprediksi akan memangkas suku bunga pada 18 September 2024, tetapi besarnya pengurangan tersebut telah memicu perdebatan.

Menurut FedWatch Tool dari CME Group, peluang saat ini berada pada angka 25% untuk pemotongan 50 basis poin yang sangat besar, turun dari 36% sehari sebelumnya.

Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan bahwa pasar merespons positif terhadap pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memamerkan sederet capaian infrastruktur yang telah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, berapa kurs dolar dan ringgit di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (19/8/2024)

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.59 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.585 dan harga jual sebesar Rp16.605 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.502 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15,802 per dolar AS.

Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang RpRp3.550 untuk beli dan Rp3.566 kurs jual. Sedangkan kurs ringgit Malaysia untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp3.523 untuk beli dan Rp3.616 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.45 WIB masing-masing sebesar Rp15.612 dan Rp15.638 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.515 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli ringgit Malaysia sebesar Rp3.548 dan harga jual sebesar Rp3.577 berdasarkan e-rate. Kurs ringgit Malaysia di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp3.370 untuk beli dan Rp3.775 untuk kurs jual.