Bank Mandiri Raih Penghargaan di Hari Menabung Berkat Inovasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya sebagai agen pembangunan di Indonesia. Bentuk komitmen ini diakselerasikan lewat percepatan inklusi dan literasi keuangan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat.

Melalui berbagai inovasi, edukasi dan program-program, Bank Mandiri konsisten mendorong pertumbuhan rekening di masyarakat sebagai bentuk dukungan target inklusi keuangan Indonesia mencapai 90% di tahun 2024.



Hasilnya tercermin dari angka pertumbuhan rekening Bank Mandiri, hingga Juli 2024 tumbuh sebesar 8,5% dibandingkan dengan jumlah rekening di Juli 2023 dengan nilai menembus Rp 429 triliun, termasuk pertumbuhan rekening pada segmen pelajar dan disabilitas. Hal ini membuktikan Bank Mandiri terus menerus melakukan pemerataan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan dan komunitas masyarakat.



Atas pencapaian tersebut, Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hari Indonesia Menabung (HIM), dalam acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di JIEXPO, Kamis (22/8). Bank Mandiri mendapatkan penghargaan untuk kategori Bank Pencapaian KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) dalam rangkaian Hari Indonesia Menabung (HIM).



Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh OJK dan berkomitmen untuk terus mendorong inklusi dan literasi keuangan untuk berbagai lapisan dan komunitas masyarakat.



Selain itu, Bank Mandiri juga memperoleh penghargaan dalam kategori Satuan Implementasi KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) Terbaik untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bondowoso, sekolah binaan yang telah mendapatkan dukungan edukasi dan sosialisasi finansial kepada seluruh pelajarnya.



“Kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan harus ditumbuhkan sejak usia dini, sehingga Bank Mandiri akan terus berupaya menggandeng sekolah dan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan sosialisasi serta pendampingan dalam penyampaian edukasi finansial kepada masyarakat khususnya pada pelajar di seluruh Indonesia,” ujar Alexandra, dalam keterangan resminya, Kamis (22/8).



Tidak hanya fokus pada pertumbuhan jumlah rekening, Bank Mandiri juga terus mengembangkan layanan berbasis digital dengan menambah fitur-fitur menarik di aplikasi super Livin’ by Mandiri, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Hingga Juli 2024, tercatat lebih dari 26 juta nasabah telah menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri.

"Dengan adanya komitmen, kerja sama, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, kami berharap Bank Mandiri dapat terus memberikan dan menghadirkan inovasi solusi finansial bagi masyarakat di seluruh kalangan," tutup Alexandra.