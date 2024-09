Transaksi Livin' Bank Mandiri (BMRI) Tembus Rp3.600 Triliun per Agustus 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) dari aplikasi perbankan Livin' by Mandiri mencapai Rp3.600 triliun hingga Agustus 2024. Selain itu, aplikasi segmen wholesale Kopra by Mandiri berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp20.000 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Technology Information Bank Mandiri Timothy Utama menyebut capaian tersebut menunjukkan posisi perseroan sebagai bank dengan platform digital terbesar, karena menunjang seluruh solusi perbankan, dari sisi retail hingga consumer banking.

"Jadi Livin’ by Mandiri ini berkembang sudah sangat luar biasa. Sekarang gross transaction value kita tahun ini sudah Rp3.600 triliun. Kopra [by Mandiri] kita sudah Rp20 ribu triliun lebih,” katanya kepada wartawan di Mandiri Digital Tower, Jakarta Barat, Rabu (19/9/2024).

Lebih lanjut, Timothy mengungkapkan bahwa perseroan tengah bergeliat memperkuat infrastruktur teknologi melalui capital expenditure (capex) alias alokasi belanja modal. “50% dari fee-based income bank itu untuk capex IT. Jadi kita bisa sustain untuk maju ke depannya, imbuhnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa jumlah pengguna Livin’ by Mandiri saat ini nyaris menyentuh angka 29 juta pengguna per Agustus 2024. Menurut Timothy, sekitar 85% dari jumlah tersebut merupakan pengguna aktif.

Diberitakan sebelumnya, Gedung Mandiri Digital Tower milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) resmi beroperasi pada Rabu (18/9/2024) kemarin. Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri peresmian gedung anyar bank pelat merah tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pembangunan Mandiri Digital Tower di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat merupakan bagian dari transformasi digital yang telah berlangsung sejak Oktober 2021.

“Digital tower ini merupakan satu langkah yang terkait dengan inovasi digital Bank Mandiri yang akan terus meningkatkan daya saing dalam mendukung perekonomian nasional,” katanya dalam sambutan.

Menurut Darmawan, dengan keseluruhan 32 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare, Mandiri Digital Tower nantinya akan menjadi kantor pusat informasi dan teknologi bagi sekitar 4.400 talenta digital.