Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini, 27 September 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (27/9/2024) ke level Rp15.093 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,47% atau 72 poin ke level Rp15.093. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,19% ke level 100,74.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Dolar Taiwan misalnya menguat 0,47% serta peso Filipina menguat 0,12%.

Namun, sejumlah mata uang Asia lainnya juga mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,3%, dolar Hong Kong melemah 0,05%, dolar Singapura melemah 0,15%, won Korea Selatan melemah 0,14%, serta yuan China melemah 0,07%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (27/9/2024), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.100 - Rp15.200.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, dolar AS menguat setelah reli tertajam sejak awal Juni 2024. Penyebabnya, para pedagang menanti pidato dari para pembuat kebijakan utama The Fed di kemudian hari untuk mendapatkan petunjuk tentang laju penurunan suku bunga.

"Para investor tampaknya memiliki pandangan yang lebih bernuansa tentang seberapa agresif penurunan suku bunga AS di masa mendatang," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/9/2024).

Dari dalam negeri, ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5,2% pada tahun ini dan berada di level 5,3% pada 2025. Pertumbuhan ini akan didorong oleh kebijakan fiskal yang strategis dan tepat sasaran, serta pendalaman finansial di tengah meningkatnya tantangan di tingkat global.

Kemudian, pemerintahan baru Presiden RI terpilih Prabowo Subianto nantinya dapat menerapkan kebijakan fiskal yang berdampak besar, di antaranya berfokus pada infrastruktur, hilirisasi, dan sektor teknologi. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (27/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.125 dan harga jual sebesar Rp15.145 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.955 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.255 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.127 dan Rp15.147 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.270 per dolar AS.