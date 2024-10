Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 2 Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah menuju posisi Rp15.220 pada perdagangan hari ini, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 14 poin atau 0,09% ke level Rp15.220 per dolar AS. Indeks dolar AS mengalami kenaikan 0,01% ke posisi 101,20.

Mayoritas mata uang lain di Asia turut dibuka melemah. Yen Jepang dan yuan China masing-masing menurun 0,26% dan 0,11%. Ringgit Malaysia melemah 0,19%, rupee India turun 0,02%, dan peso Filipina melemah 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp15.130–Rp15.240 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya terkait bank sentral AS Federal Reserve yang berpeluang mempertahankan pemotongan suku bunga seperempat poin pada pertemuan ke depan.

“Para pedagang tetap yakin The Fed akan memangkas lagi pada pertemuan penetapan kebijakan berikutnya di bulan November, tetapi memangkas ekspektasi untuk pengurangan 50 bps [basis poin] menjadi 35,4% dari 53,3%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Dari dalam negeri, tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 mencapai 1,84 % secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

“Sebelumnya, proyeksi para analis memperkirakan bahwa secara tahunan inflasi di Indonesia akan mereda. Dari 29 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi September 2024 adalah 2,00% YoY, turun dari posisi Agustus 2024 dengan inflasi 2,12% YoY,” pungkasnya.

Berikut kurs dollar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (2/10/2024):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.223 dan harga jual sebesar Rp15.243 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.075 dan Rp15.375 per pukul 08.05 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 08.07 WIB, yakni harga beli sebesar Rp15.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.375 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.40 WIB masing-masing sebesar Rp15.229 dan Rp15.254 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.130 dan Rp15.330 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 08.41 WIB masing-masing sebesar Rp15.200 dan Rp15.220.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri masih menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp14.975 dan harga jual senilai Rp15.325. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa (1/10/2024) pukul 10.06 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir per Selasa (1/10/2024) pukul 10.18 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.975 dan Rp15.325.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.228 dan harga jual sebesar Rp15.248 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.060 dan jual sebesar Rp15.410. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.