Kick Off Semarak HUT 129 BRI, Usung Tema Brilian dan Cemerlang

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun yang akan jatuh pada 16 Desember 2024 mendatang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengadakan Kick-Off HUT ke-129 di Kantor Pusat BRI Jakarta (4/10) dengan mengusung tema "BRILian dan Cemerlang".

Tema ini menjadi simbol semangat BRI dalam menciptakan solusi finansial yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemangku kepentingan.

Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai oleh BRI yang berhasil menginjak usia ke 129 tahun dan memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh Insan BRILiaN. Ia menggarisbawahi bahwa berkat kerja keras dan kolaborasi tim, BRI dapat terus tumbuh dan memberikan layanan keuangan yang berarti bagi masyarakat Indonesia.

"Dedikasi dan kerja keras Insan BRILiaN telah membawa BRI terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, ketekunan, dan semangat yang terus dikobarkan," kata Sunarso.

Selain Kick off, dalam rangkaian acara HUT BRI ke-129 ini terdapat rangkaian event yang akan diselenggarakan antara lain BRI Sportacular 2024, Program BRI Peduli, Upacara HUT ke-129 BRI dan Tumpengan, BRI Group Reception 2024 dan yang terakhir Puncak Perayaan HUT “BRILiaN Fest 2024”.

Sunarso menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan efektivitas dalam mencapai visi besar BRI. “Dengan semangat Insan BRILiaN, BRI akan terus melangkah maju, menghadapi tantangan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia,” pungkasnya.

Peringatan 129 tahun ini menjadi kesempatan penting bagi BRI untuk menyatukan langkah dalam mencapai mimpi besar BRI, yaitu menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion.