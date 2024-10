Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 14 Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.610 per dolar AS pada perdagangan awal pekan ini, Senin (14/10/2024). Simak kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Senin 14 Oktober 2024.

Dilansir Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,21% atau 32,5 poin ke level Rp15.610. Indeks dolar AS menguat 0,16% ke level 103,05.

Mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Yen Jepang dibuka turun 0,07%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, won Korea Selatan melemah 0,59%, dan yuan China turun 0,17%.

Selain itu, rupee India melemah 0,11%, ringgit Malaysia turun 0,13%, peso Filipina melemah 0,12%, dan baht Thailand turun 0,45%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan laju rupiah akan mengalami tren penguatan pada perdagangan awal pekan ini hingga level Rp15.500 per dolar AS.

"Pasar mendukung kebijakan moneter bank sentral AS, The Fed yang kemungkinan menurunkan suku bunga," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Dari dalam negeri, Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 berada di atas 5%.

Menurutnya, kondisi tersebut akan mendorong pelaku pasar masuk ke pasar Tanah Air sehingga rupiah kembali mengalami penguatan. Lalu, bagaimana kondisi kurs dollar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada hari ini, 14 Oktober 2024?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.585 dan harga jual sebesar Rp15.605 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.435 dan Rp15.735 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan bank notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.435 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.735 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.599 dan Rp15.624 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.510 dan Rp15.710 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp15.595 dan Rp15.615.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.400 dan harga jual senilai Rp15.750. Angka tersebut masih merujuk pada pembaruan terakhir Jumat (11/10/2024) pukul 09.49 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Jumat pukul 10.00 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.400 dan Rp15.750.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.586 dan harga jual sebesar Rp15.606 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.460 dan jual sebesar Rp15.760. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.