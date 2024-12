Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 3 Desember 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.905,5 pada perdagangan hari ini, Selasa (3/12/2024).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,37% ke Rp15.905,5 per dolar AS. Indeks dolar AS (DXY) menguat 0,08% ke 106,52.

Mata uang kawasan Asia Pasifik lainnya turut mengalami pelemahan, seperti yen Jepang yang melemah 0,19%, dolar Singapura turun 0,20%, dolar baru Taiwan susut 0,02%.

Rupee India turut melemah 0,25%, Yuan Tiongkok susut 0,28% dan ringgit Malaysia turun 0,22%. Di sisi lain, Won Korea Selatan mencatatkan penguatan nilai terhadap dolar AS sebesar 0,21%.

Baca Juga : Rupiah Dibuka Sempoyongan ke Level Rp15.905 per Dolar AS

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp15.890-Rp15.970 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ibrahim mengatakan sentimen datang dari Presiden Terpilih AS Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif 100% pada blok BRICS, dan memperingatkan mereka agar tidak mencari alternatif selain dolar.

Dari dalam negeri, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di angka 49,2 pada Oktober 2024. Artinya, PMI tidak mengalami perubahan selama empat bulan berturut-turut.

Menurut Ibrahim, kondisi PMI yang masih stagnan ini tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang melemah.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.940 dan harga jual sebesar Rp15.960 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.755 dan Rp16.055 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.755 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.055 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.934 dan Rp15.959 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.840 dan Rp16.040 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada Senin (2/12/2024) pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.885 dan Rp15.905.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.625 dan harga jual senilai Rp15.975 Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Senin pukul 10.13 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Senin pukul 09.26 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.625 dan Rp15.975.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual sebesar Rp15.970 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.830 dan jual sebesar Rp16.060. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.