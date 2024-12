KB Bank Dukung Proyek Strategis Tripatra dengan Pembiayaan Vendor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) kembali mempertebal jalinan kemitraan dengan PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra) melalui program pembiayaan vendor (vendor financing) guna mendukung dan memastikan kelancaran berbagai proyek strategis Engineering, Procurement, and Construction (EPC) yang dijalankan oleh Tripatra. Melalui program ini KB Bank akan menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja para vendor yang direkomendasikan oleh Tripatra.

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di INDY Bintaro Office Park pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 ini turut dihadiri perwakilan dari KB Bank diantaranya Wakil Direktur Utama; Robby Mondong, Kepala Divisi Corporate Lending; Feisel Martha, Kepala Departemen Corporate Lending I; Yupiter Simbolon, Kepala Departemen Supply Chain Finance; Andrian Nursin, dan Kepala Departemen Corporate Funding I; Febri Sari Irwayati. Sementara pihak Tripatra diwakili oleh Finance & Commercial Director; Benny Joesoep, Head of Financial Planning & Analysis; Ibnu Fajar, Head of Contracts & SCM; Krishna Budiawan; dan Noverina Swasty, Head of Legal & Corporate Secretary.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong dalam sambutannya menyampaikan, “Kemitraan ini merupakan langkah strategis KB Bank untuk mendukung ekosistem bisnis yang inklusif dan produktif. Kolaborasi dengan Tripatra akan membantu kebutuhan modal kerja bagi vendor-vendor yang membutuhkan, sehingga meningkatkan efisiensi proyek, dan memberikan dampak positif pada pengembangan infrastruktur di Indonesia.”

Finance & Commercial Director Tripatra, Benny Joesoep mengatakan, “Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di bidang engineering atau rekayasa, kami percaya bahwa keputusan kami untuk bermitra dengan KB Bank akan semakin memperkuat upaya Tripatra dalam memberikan kontribusi untuk mendukung perkembangan industri energi nasional, khususnya di era transisi energi dan mempercepat hilirisasi.”

Dalam skema kerja sama ini, KB Bank menyediakan pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif bagi vendor-vendor yang memenuhi kriteria kelayakan kredit dengan jangka waktu pembiayaan sesuai kebutuhan dan rekomendasi dari Tripatra.

Dengan adanya kerja sama ini, KB Bank dan Tripatra berharap dapat menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan operasional proyek sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.