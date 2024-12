Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 24 Desember 2024

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.179,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (24/12/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,1% atau naik 17 poin ke posisi tersebut. Sementara itu, indeks dolar tercatat naik tipis 0,06% ke level 108,1.

Penguatan juga terjadi pada sejumlah mata uang Asia lainnya. Yen Jepang menguat 0,02%, dolar Hong Kong dan dolar Singapura masing-masing naik 0,01%, dolar Taiwan naik 0,06%, won Korea Selatan menguat 0,04%, serta baht Thailand bertambah 0,03%. Di sisi lain, beberapa mata uang mengalami pelemahan, seperti peso Filipina yang turun 0,06%, rupee India melemah 0,12%, dan yuan China turun 0,04%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa salah satu sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah adalah data dari AS yang menunjukkan perlambatan inflasi. "Hal ini memberikan sedikit kelegaan setelah bank sentral AS, Federal Reserve, memangkas suku bunga dan mengindikasikan inflasi yang cukup kuat untuk mengurangi pemangkasan lebih lanjut pada 2025," ujar Ibrahim.

Dari China, pasar menanti rincian langkah stimulus baru. Laporan terkini menyebutkan bahwa Beijing akan meningkatkan stimulus fiskal pada tahun mendatang untuk mendukung perekonomian.

Di dalam negeri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tercapai meskipun kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah yakin ekonomi nasional dapat tumbuh pada level 5%.

Kurs Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual Rp16.245 pada pukul 09.42 WIB berdasarkan e-rate. Sementara itu, melalui TT Counter, kurs beli dan jual masing-masing ditetapkan Rp16.040 dan Rp16.340 pada pukul 08.08 WIB. Berdasarkan Bank Notes, harga beli tercatat Rp16.040 dan harga jual Rp16.340 per pukul 08.09 WIB.

Kurs Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatat harga beli dan jual dolar AS masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.260 pada pukul 09.53 WIB berdasarkan e-rate. Untuk TT Counter, kurs beli dan jual berada pada Rp16.115 dan Rp16.315 hingga waktu yang sama.

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dan jual dolar AS masing-masing Rp16.140 dan Rp16.160. Melalui TT Counter, harga beli tercatat Rp15.875 dan harga jual Rp16.225 berdasarkan pembaruan terakhir Senin pukul 10.04 WIB. Sementara itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan Senin pukul 10.18 WIB, harga beli dan jual masing-masing Rp15.875 dan Rp16.225.

Kurs Dolar AS di BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs beli dolar AS sebesar Rp16.223 dan kurs jual Rp16.243 berdasarkan special rates pada pukul 10.05 WIB. Sementara itu, untuk TT Counter, kurs beli dan jual masing-masing ditetapkan Rp16.035 dan Rp16.335 pada jam yang sama. Angka ini juga berlaku untuk Bank Notes per pukul 10.05 WIB.