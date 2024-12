Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 30 Desember 2024

Simak kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, 30 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.180 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini Senin (30/12/2024). Lalu, bagaimana kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat sekitar Rp55 atau 0,34% dibandingkan Rp16.235 per dolar AS pada penutupan perdagangan pekan lalu pada 27 Desember 2024.

Namun demikian tren pelemahan diperkirakan masih akan berlangsung sepanjang pekan ini. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menyebutkan bahwa dominasi dolar AS menjadi faktor utama yang terus menekan rupiah.

Menurut Ibrahim, penguatan dolar AS belakangan ini dipicu oleh kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) terhadap suku bunga di tahun mendatang.

“Dan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi serta kinerja ekonomi yang kuat di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang,” kata Ibrahim lewat siaran pers, seperti dikutip Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, Ibrahim menyatakan sebagian investor memprediksi The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi, terutama jika kebijakan presiden terpilih Donald Trump nantinya berlawanan dengan pasar. “Kemungkinan besar The Fed tidak akan menurunkan suku bunga bahkan bisa menaikkan suku bunga,” tuturnya.

Di sisi domestik, Ibrahim menyoroti penurunan daya beli masyarakat hingga akhir tahun ini. Konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, sepanjang tiga kuartal tahun ini tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tercatat meningkat sebesar 4,91% secara tahunan (year on year/yoy).

Hari ini, beberapa bank besar di Indonesia telah menetapkan kurs jual beli dolar AS dengan variasi nilai yang bergantung pada jenis transaksi. Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini:

Kurs Dolar AS BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pada pukul 09.23 WIB menetapkan e-rate dengan harga beli dolar AS sebesar Rp16.175 dan harga jual Rp16.215.

Untuk transaksi melalui TT Counter pada pukul 09.34 WIB, harga beli berada di angka Rp16.045, sementara harga jualnya sebesar Rp16.345. Sedangkan berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.14 WIB, BCA menerapkan harga beli Rp16.055 dan harga jual Rp16.355.

Kurs Dolar AS BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan kurs e-rate per pukul 09.34 WIB dengan harga beli Rp16.175 dan harga jual Rp16.235.

Sementara untuk transaksi di TT Counter, BRI memasang harga beli di angka Rp16.100 dan harga jual Rp16.300.

Kurs Dolar AS Bank Mandiri Hari Ini

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan special rate pada 30 Desember 2024 per pukul 10.14 WIB dengan harga beli sebesar Rp16.170 dan harga jual Rp16.190.

Berdasarkan Bank Notes yang diperbarui terakhir pada pukul 10.02 WIB, Bank Mandiri menetapkan harga beli Rp15.950 dan harga jual Rp16.300. Pada transaksi TT Counter terakhir pada 27 Desember 2024 pukul 09.58 WIB, harga beli dolar AS tercatat Rp16.000, sedangkan harga jualnya mencapai Rp16.350.

Kurs Dolar AS BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) per pukul 09.35 WIB menetapkan special rates dengan harga beli dolar AS sebesar Rp16.196 dan harga jual Rp16.216.

Nilai yang sama juga berlaku pada transaksi TT Counter dan Bank Notes di waktu yang sama, dengan harga beli di angka Rp16.140 dan harga jual Rp16.360 per pukul 09.35 WIB.