Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 31 Desember 2024

Berikut kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa 31 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah sebelumnya ditutup menguat 0,57% ke level Rp16.142 per dolar AS pada perdagangan Senin (30/12/2024), jelang akhir tahun. Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Selasa (31/12/2024)?

Berdasarkan data Bloomberg, penguatan rupiah terjadi seiring indeks dolar yang melemah 0,02% ke 107,97. Mata uang Asia lainnya bergerak variatif, dengan yen Jepang, dolar Hong Kong, dolar Singapura, dan dolar Taiwan mencatatkan penguatan, sementara won Korea Selatan, peso Filipina, rupee India, dan yuan China melemah.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, pun memperkirakan rupiah akan melanjutkan penguatan di rentang Rp16.100–Rp16.150 pada perdagangan 31 Desember 2024.

“Sentimen positif datang dari inflasi Jepang yang melampaui ekspektasi dan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang mulai berlaku Januari 2025, yang diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp75,29 triliun,” katanya.

Hari ini, beberapa bank besar di Indonesia juga telah menetapkan kurs jual beli dolar AS dengan variasi nilai yang bergantung pada jenis transaksi. Berikut kurs dollar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini:

Kurs Dolar AS BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan e-rate dengan harga beli dolar AS sebesar Rp16.140 dan harga jual Rp16.180.

Untuk transaksi melalui TT Counter pada pukul 08.00 WIB, harga beli berada di angka Rp16.045, sementara harga jualnya sebesar Rp16.345. Sedangkan berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA menerapkan harga beli Rp16.045 dan harga jual Rp16.345.

Kurs Dolar AS BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan kurs e-rate per pukul 09.04 WIB dengan harga beli Rp16.050 dan harga jual Rp16.150.

Sementara untuk transaksi di TT Counter, BRI memasang harga beli di angka Rp16.030 dan harga jual Rp16.330.

Kurs Dolar AS Bank Mandiri Hari Ini

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan special rate pada 31 Desember 2024 per pukul 09.27 WIB dengan harga beli sebesar Rp16.130 dan harga jual Rp16.150.

Berdasarkan Bank Notes pukul 10.03 WIB, Bank Mandiri menetapkan harga beli Rp15.925 dan harga jual Rp16.275. Pada transaksi TT Counter pukul 09.45 WIB, harga beli dolar AS tercatat Rp15.925 sedangkan harga jualnya mencapai Rp16.275.

Kurs Dolar AS BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) per pukul 10.05 WIB menetapkan special rates dengan harga beli dolar AS sebesar Rp16.148 dan harga jual Rp16.168.

Sementara pada transaksi TT Counter dan Bank Notes angkanya serupa dengan harga beli di angka Rp15.980 dan harga jual Rp16.280 per pukul 10.05 WIB.